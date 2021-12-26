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«Лучший мой подарочек»: жена Игоря Вдовина Елена Николаева показала лицо новорожденного сына

Телеведущая Елена Николаева нарядила кроху-наследника по имени Александр в новогодний костюм.

«Лучший мой подарочек»: жена Игоря Вдовина Елена Николаева показала лицо новорожденного сына
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

Телеведущая Елена Николаева 25 декабря отпраздновала свой день рождения.

Супруге бизнесмена Игоря Вдовина, который известен еще и как бывший муж балерины Анастасии Волочковой, исполнилось 36 лет.

В канун своего дня рождения Елена Николаева впервые стала мамой. 21 декабря она подарила Игорю Вдовину сына. Родители назвали мальчика Александром.

Сейчас молодая мама и ее наследник уже дома. Елена Николаева отмечала день рождения с близкими, а в микроблоге поделилась снимком с сыном.

Телеведущая предстала в кадре в струящемся платье молочного оттенка свободного кроя. Малыша Елена Николаева нарядила в красный новогодний костюмчик. Вместо чепчика у Александра на голове красный колпачок.

Елена Николаева с сыном Александром
Елена Николаева с сыном Александром. Фото: instagram.com/elenanika/

Елена Николаева показала лицо сына, которому еще нет и недели от роду.

«Лучший мой подарочек – это ты. С днем рождения уже меня», — подписала трогательный кадр телеведущая.

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Анастасия ВолочковаЕлена НиколаеваИгорь Вдовинноворожденный сын