«Лучший мой подарочек»: жена Игоря Вдовина Елена Николаева показала лицо новорожденного сына

Телеведущая Елена Николаева 25 декабря отпраздновала свой день рождения.
Супруге бизнесмена Игоря Вдовина, который известен еще и как бывший муж балерины Анастасии Волочковой, исполнилось 36 лет.
В канун своего дня рождения Елена Николаева впервые стала мамой. 21 декабря она подарила Игорю Вдовину сына. Родители назвали мальчика Александром.
Сейчас молодая мама и ее наследник уже дома. Елена Николаева отмечала день рождения с близкими, а в микроблоге поделилась снимком с сыном.
Телеведущая предстала в кадре в струящемся платье молочного оттенка свободного кроя. Малыша Елена Николаева нарядила в красный новогодний костюмчик. Вместо чепчика у Александра на голове красный колпачок.
Елена Николаева показала лицо сына, которому еще нет и недели от роду.
«Лучший мой подарочек – это ты. С днем рождения уже меня», — подписала трогательный кадр телеведущая.
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