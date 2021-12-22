Молодая жена Игоря Вдовина Елена Николаева впервые стала мамой

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин вновь стал папой. Молодая красавица-жена, телеведущая Елена Николаева подарила ему сына.

Новостью о радостном событии Елена Николаева поделилась с подписчиками, рассказав в микроблоге о пополнении в семье.

Долгожданный наследник родился в семье под занавес уходящего года. Произошло это прекрасное событие немного позже срока, который Елене Николаевне установили врачи, наблюдавшие за ее беременностью.

Не так давно телеведущая рассказывала в микроблоге, что перехаживает беременность, в шутку признаваясь, что в роддом ей некогда.

Напомним, Елена Николаева в начале сентября сообщила своей аудитории в Instagram, что готовится стать мамой.

Для нее этот малыш стал первенцем, а для Игоря Вдовина — вторым ребенком. У мужчины есть дочь Ариадна от брака с Анастасией Волочковой.

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