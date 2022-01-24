«Любимая богиня Эва-Влада»: Анисина поздравила дочь от Джигурды с днем рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина познакомилась с актером Никитой Джигурдой в 2007-м году во время их общего выступления в ледовом шоу.

В начале 2008-го они поженились, а спустя год стали родителями сына, которому дали необычное имя — Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда. Годом позже у них родилась дочь Эва-Влада.

В своем инстаграме Марина поздравила ее с днем рождения. Девочке исполнилось 12 лет.

«С днем рождения, наша любимая богиня Эва-Влада! Удачи, много побед и главное, будь счастлива!», — написала Анисина.

Добавим, что и Мик и Эва-Влада занимаются теннисом.

Напомним, что в 2016-м году Анисина и Джигурда объявили о разводе, но в этом году пара решила попытать счастья во второй раз и снова стала мужем и женой.

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