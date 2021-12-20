Длинноволосая блондинка-теннисистка: Марина Анисина показала красавицу-дочь от Никиты Джигурды

Эва-Влада в этом году отметила свой 11-й день рождения.

В начале этого года Марина Анисина и Никита Джигурда решили попытать счастья вновь. Экс-супруги сходили в ЗАГС и во второй раз получили свидетельство о браке. Первая свадьба пары состоялась в 2008-м. В браке у них родились сын и дочь.

В этом году Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда отметил свое 12-летие. Он занимается теннисом. Этот вид спорта выбрала и Эва-Влада. Она на год младше брата.

Кадрами с тренировки дочери олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась в своем инстаграме.

«Марин, какая она классная, маленькая пантера. Такая хорошенькая! И такая трудолюбивая! Больших успехов ей в спорте! У нее все получится», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в последнее время Марина Анисина живет в Италии, где тренирует юных фигуристов, а Джигурда — в Москве.

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