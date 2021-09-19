«Мой Никитос и Настенька»: Анисина рассказала об отношениях Джигурды и Волочковой

Один из самых эпатажных представителей шоу-бизнеса Никита Джигурда много лет был счастлив браке с фигуристкой Мариной Анисиной. Но в 2016-м они расстались. Прошло время и оба поняли, что жить не могут друг без друга. А в феврале этого года актер вновь женился на экс-фигуристке. Периодически ему приписывают отношения с Анастасией Волочковой, но Марина отметила в своем инстаграм, что доверяет балерине.

«Мой Никитос и Настенька Волочкова похулиганили перед боем Джигурды в октагоне. Не будьте ханжами и моралистами. Я разрешила своему любимому мужу и Анастасии потроллить публику! Увы, я не смогла присутствовать на поединке. Спасибо Насте в роли секунданта за поддержку моего любимого мужчины…», — написала Анисина.

Добавим, что фигуристка живет во Франции, где тренирует маленьких спортсменов.

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