«Редкая удача»: Анисина рассказала, о каком мужчине мечтала до встречи с Джигурдой

Актер Никита Джигурда и экс-фигуристка Марина Анисина вновь вместе. Пара расставалась несколько лет назад, но быстро поняла, что прожить друг без друга не в силах. Недавно влюбленные вновь пошли в ЗАГС и зарегистрировали свой брак. Сейчас экс-спортсменка проживает во Франции, где тренирует юных фигуристов, а Джигурда остался в Москве. В своем инстаграм Марина рассказала, что всегда мечтала о таком мужчине.

«Когда я была юная, я мечтала встретить мужчину сильнее себя, чтоб он был высокого роста, любимец публики ну и если голос как у Joe Cocker то вообще, Редкая удача! Мечты сбываются!», — написала Анисина.

Напомним, накануне спортсменка рассказала, что ее мужа и Анастасию Волочкову связывают только дружеские отношения.

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