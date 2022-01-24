«Птички-сестрички»: Тотьмянина запечатлела веселых наследниц среди пальм

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе более 13 лет. Долгое время фигуристы были друзьями. Как однажды признавалась Татьяна, речи о любви с первого взгляда не шло. Да и в ЗАГС пара не сразу пошла, только после рождения первой дочери.

Старшей их наследнице – Лизе уже 12 лет, а младшей Мишель – шесть. Все вместе они отдыхают в эти дни в Дубае. Снимком с дочками Тотьмянина поделилась в своем инстаграме.

«Птичи-сестрички», — написала Тотьмянина.

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Напомним, Мишель также занимается спортом, правда, девочка выбрала художественную гимнастику. Она уже выигрывает детские соревнования, чем несказанно радует своих титулованных родителей.

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