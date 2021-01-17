«Мишелька»: Тотьмянина запечатлела младшую дочь от Ягудина в сарафане с народным принтом

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин проводят отпуск в Дубае. На курорт они улетели всей семьей – вместе с двумя дочками – Лизой и Мишель. Старшей их наследнице недавно исполнилось 11 лет, а младшей – пять. В своем Instagram фигуристка показала снимок, на котором Мишель позировала в сарафана с народным принтом на дубайском пляже.

«Мишелька», — коротко подписала фото Тотьмянина, сопроводив его эмодзи сердца.

Фанаты умилились кадром и засыпали Татьяну комментариями.

«Кокетка! Красотка! Мишель так Мишелька», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Тотьмянина и Ягудин побывали в Сочи, где принимали участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Ранее оба участвовали в «Ледниковом периоде». Алексей – в качестве ведущего проекта, а Татьяна как участница.

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