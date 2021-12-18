«Ты такая сильная»: Алексей Ягудин покатался с младшей дочкой Мишель на ватрушке

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочек – Лизу и Мишель. Старшей Лизе уже 12 лет, а младшей Мишель недавно исполнилось шесть. Фанаты «Ледникового периода», где фигурист является ведущим, видят звездную наследницу в каждом выпуске. Именно она выносит участникам проекта цветы после каждого номера.

В своем инстаграме Алексей показал, как весело проводит свободное время с дочкой. Вместе с Мишель они покатались на ватрушке по улицам загородного поселка.

«Ты такая сильная! Ничего себе! У-у-у», — сказал Ягудин Мишель, которая катила его на ватрушке.

Напомним, Мишель занимается художественной гимнастикой и умело катается на коньках.

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