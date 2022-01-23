«Молчала о личном»: Катя Гордон поделилась нежным фото с мужем, которого скрывала шесть лет

Екатерина Гордон стала чаще показывать своего избранника после официального вступления в брак.

Известный юрист, общественный деятель и автор песен Екатерина Гордон в начале этой недели вышла замуж.

На этот шаг Катя Гордон решилась после нескольких лет гражданского брака. Как выяснилось, Катя Гордон и ее избранник, бизнесмен Виктор Хархалис вместе уже шесть лет.

Все это время звезде удавалось скрывать детали своей личной жизни. Впервые своего любимого мужчину Катя Гордон показала подписчикам осенью прошлого года. Ну а теперь она вновь презентовала его в уже новом качестве.

В микроблоге Катя Гордон поделилась нежным фото с мужем и сыном Серафимом.

«6 лет молчала о личном, но раз вы так позитивно и громко приняли новость о моем замужестве — не посмущаюсь вам передать привет от нашей семьи и особенно от «владельца» кофейного сервиса Серафима. Он справа. Не грустите, придумывайте, воплощайте! Если мы вам нравимся — сердечко с вас», — подписала кадр Катя Гордон.

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