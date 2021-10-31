«Фото моей семейки»: Катя Гордон впервые показала мужа, который оказался копией первого супруга

Известный адвокат Катя Гордон скрывала избранника от общественности целых шесть лет.

Известный адвокат, автор песен и общественный деятель Катя Гордон решила тайное сделать явным.

Как оказалось, она уже практически шесть лет счастлива в третьем браке, и только сейчас заявила об этом и показала поклонникам нового мужа.

В микроблоге Катя Гордон поделилась снимком, на котором запечатлена с младшим сыном Серафимом и мужем, имени которого не озвучила.

«Муж не любит фотографироваться, а я не делаю личное публичным лет 6. Но коль скоро вся семейка и так снялась в клипе «Ну, здравствуй, счастье!», коль скоро сейчас особенно важно говорить про традиционные ценности… Вот вам фото моей семейки. Отдельное спасибо Серафиму», — подписала кадр Екатерина Гордон.

Подписчики адвоката удивились тому, как похож ее нынешний муж на бывшего, известного телеведущего Александра Гордона, в молодости.

Напомним, Катя Гордон до этого замужества успела побывать в браке дважды. Ее первым мужем был звезда экрана Александр Гордон, а вторым – известный звездный адвокат Сергей Жорин.

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