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Белое платье по фигуре и букет роз: Катя Гордон поделилась первым свадебным снимком с мужем

Юрист Катя Гордон показала, как она выглядела в день своего третьего бракосочетания в жизни.

Белое платье по фигуре и букет роз: Катя Гордон поделилась первым свадебным снимком с мужем
Катя Гордон. Фото: instagram.com/katyagordon/

В эту среду, 19 января, известная правозащитница и общественница Катя Гордон в третий раз вышла замуж.

Бракосочетание Кати Гордон с ее избранником Виктором Хархалисом состоялось в одном из столичных ЗАГСов.

Новостью о третьем замужестве Катя Гордон поделилась в микроблоге. Она опубликовала снимок из ЗАГСа, на котором предстала в платье по фигуре длиною миди и с букетом белых роз в руках.

«Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю, а через годы. Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю, как надо. Надо по сердцу, надо по любви. Если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю: брачного контракта нет», — написала Катя Гордон под снимком с мужем.

Катя Гордон и ее муж Виктор Хархалис
Катя Гордон и ее муж Виктор Хархалис. Фото: instagram.com/katyagordon/

Напомним, впервые своего супруга Катя Гордон показала в октябре прошлого года, разместив его фото в микроблоге. Тогда же она упомянула, что она и ее избранник вместе уже шесть лет.

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бракосочетаниеЕкатерина ГордонЗАГСзамужествоКатя Гордон