Катя Гордон в третий раз вышла замуж

Бракосочетание известного юриста и автора песен Кати Гордон с ее избранником состоялось 19 января в одном из столичных ЗАГСов.

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона и адвоката Сергея Жорина, юрист Катя Гордон вновь вышла замуж.

Бракосочетание Кати Гордон и ее избранника состоялось в эту среду, 19 января, в одном из столичных ЗАГСов.

Церемония проходила в узком кругу. Интересно, что Катя Гордон в своем микроблоге в этот же день демонстрировала белые платья, в одном из которых и явилась на бракосочетание.

Как сообщает телеграм-канал Super, избранником Кати Гордон стал бизнесмен Виктор Хархалис. Его компания занимается поставкой музыкальных инструментов в Россию. Услугами бизнесмена пользуются, например, коллективы Григория Лепса и Александра Розенбаума.

Интересно, что Катя Гордон уже показывала Виктора Хархалиса в своем микроблоге. Было это в октябре 2021 года. Тогда же она называла его своим мужем и говорила, что вместе они уже шесть лет.

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