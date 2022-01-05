Меньшов, Мамонов, Градский: самые тяжелые потери 2021 года

Кто из артистов оставил нас в уходящем году.

Уходящий год забрал многих талантливых людей. Но человек жив, пока жива память о нем. Давайте вспомним тех, кто ушел из жизни, но остался в наших сердцах.

Владимир Коренев

2 января не стало народного артиста России Владимира Коренева. Актер умер от последствий коронавируса. 29 декабря дочь Владимира Борисовича попросила своих подписчиков помолиться о здоровье отца, который ранее был госпитализирован в больницу с диагнозом Covid-19.

Прощание с «легендарным Ихтиандром» прошло в «Элетротеатре Станиславский», которому Владимир Коренев отдал много лет. А похоронили его на Введенском кладбище.

В июне 2020 года знаменитый артист отпраздновал свое 80-летие. В интервью агентству «ТАСС» он говорил, что у него много планов. Владимир Коренев подчеркивал, что готовится к новым ролям в «Электротеатре Станиславский» и пишет детективный роман.

Также в беседе с журналистами он поспешил успокоить тех, кто боится возраста. «Жизнь замечательная, и с каждым годом становится лучше и интереснее», — сказал тогда Владимир Коренев.

Борис Грачевский

14 января ушел из жизни основатель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Причина смерти – злосчастный коронавирус.

В середине декабря 71-летний Борис Юрьевич и его жена Екатерина Белоцерковская заболели ковидом. Грачевский решил лечиться дома: консультировался у знакомого врача, пил разные лекарства. Поначалу ничего не предвещало беды, но постепенно основателю «Ералаша» становилось хуже.

В итоге Борис Грачевский был госпитализирован в 52-ю московскую больницу с 85 % поражением легких. В конце декабря он уже попал в реанимацию. Утром 14 января у режиссера отказали почки, и начался сепсис, а в 8 часов вечера его не стало.

Прощание с основателем киножурнала «Ералаш» прошло 17 января в Центральном доме кинематографистов (Доме кино). Он был похоронен на Троекуровском кладбище.

К сожалению, иммунитет Бориса Грачевского ослабила тяжелая болезнь. Девять лет назад Борис Юрьевич узнал о раке кожи. На протяжении нескольких лет бороться с недугом ему помогала верная жена Екатерина Белоцерковская. А в течении этого года Екатерина публиковала трогательные посты, посвященные мужу, и продолжает делать это и до сих пор…

Василий Лановой

28 января коронавирус унес жизнь народного артиста СССР Василия Ланового. Симптомы опасной болезни актер почувствовал еще 1 января. А уже на следующий день тест показал положительный результат. Василий Семенович провел в больнице практически месяц.

В последние дни 87-летний актер был подключен к аппарату ИВЛ. И даже когда Василий Лановой пережил клиническую смерть, его поклонники все еще надеялись, что любимый артист выздоровеет. Но, к сожалению, чуда не случилось…

В день прощания театр им. Вахтангова, которому Василий Лановой отдал практически всю жизнь, был забит до отказа. Проститься с Василием Семеновичем пришли многочисленные друзья, коллеги по цеху и поклонники его таланта. Среди них было много военных – тех, кто, посмотрев знаменитый фильм «Офицеры» с участием Ланового в роли Ивана Вараввы, выбрал для себя только одну профессию – Родину защищать.

А сколько девушек было влюблено в этого героя, по сюжету картины всю жизнь безответно любившего только одну женщину. На прощании присутствовала поклонница Василия Ланового, которая хранила программку, посвященную фильму «Офицеры», на протяжении 40 лет.

Услышав, как в финале прощания симфонический оркестр играет мелодию из этой знаменитой картины, она не сдерживала слез. Впрочем, как и десятки людей, пришедших сказать любимому артисту последнее «Прощай».

Алла Иошпе и Стахан Рахимов

30 января ушла из жизни певица Алла Иошпе, а 12 марта, спустя 42 дня вслед за ней ушел ее коллега по цеху Стахан Рахимов. Участники этого творческого и семейного дуэта прожили вместе 60 лет. Когда между ними вспыхнули чувства, оба были не свободны, но оставили семьи ради новой любви. Жизнь показала, что эта жертва не была напрасной.

Они подарили зрителям немало проникновенных песен в своем исполнении: «Алеша», «До свидания, мальчики», «Соловьи»…, а друг другу – возможность быть рядом.

Дочь Аллы Иошпе от первого брака, которую вырастил Стахан Рахимов, рассказала, что даже сценарий развития болезни у супругов был практически одинаков. Оба болели две недели до того, как их сердца остановились, призналась Татьяна в интервью «Пятому каналу».

Практически за день до смерти Аллы Иошпе супруги дали совместное интервью Борису Корчевникову — ведущему программы «Судьба человека» на канале «Россия». На традиционный вопрос Бориса о том, что бы вы могли изменить в своей жизни, будь у вас такая возможность, Алла Яковлевна только пожелала мужу здоровья, а Стахан Рахимов ответил, что у него уже все есть.

Андрей Мягков

18 февраля зрители потеряли известного актера Андрея Мягкова. Причиной смерти 82-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность. Андрей Васильевич умер на руках у своей любимой жены – актрисы Анастасии Вознесенской в своей квартире на улице генерала Ермолова.

Он прожил со своей супругой практически 50 лет. Коллеги по цеху вспоминают, что актер практически никогда не засиживался на общих пьянках и гулянках, а всегда в первую очередь спешил к ней. Ради того, чтобы порадовать жену, Мягков даже стал автором трех детективных романов. По его словам, Анастасии просто не хватало интересной литературы. И таким образом он решил порадовать ее.

Андрей Васильевич, кстати, увлекавшийся и портретной живописью, буквально боготворил свою супругу. Из-за плотного графика обоих пара не успела обзавестись детьми, полностью посвятив себя творчеству. Зато остались такие разные роли.

Кто не вспомнит Новосельцева в «Служебном романе», Карандышева в «Жестоком романсе», Алексея Турбина в «Днях Турбиных». А 31 декабря мы снова будем нарезать оливье и смотреть «Иронию судьбы, или с легким паром», по-прежнему веря в новогоднее чудо.

Екатерина Градова

22 февраля не стало радистки Кэт из легендарного фильма «17 мгновений весны» — Екатерины Градовой. Причиной смерти актрисы был инсульт. В СМИ сообщалось, что несмотря на хронические заболевания, накануне артистка чувствовала себя нормально. Ничего не предвещало беды. И поэтому ее дочь Мария Миронова с семьей спокойно улетела на Мальдивы. А утром 22 февраля ей сообщили, что Екатерине Градовой неожиданно стало плохо. Врачи диагностировали инсульт…

Помимо дочери Марии, рожденной от союза с Андреем Мироновым, у Екатерины Градовой также был приемный сын Алексей Суховерков. Его актриса воспитала совместно с мужем – физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым. «Без мамы я бы вырос плохим человеком», — сказал однажды об актрисе Алексей. И, наверное, это его главные слова, посвященные близкому человеку.

Эмиль Верник

10 апреля в возрасте 96 лет ушел из жизни радиорежиссер, преподаватель, народный артист России Эмиль Верник. Об этом сообщил его сын – известный актер и телеведущий Игорь Верник.

Как рассказал тогда Игорь, еще десять дней назад его отец управлял автомобилем, возил его по поселку. Но последнее время он чувствовал себя плохо. И у известного радиорежиссера остановилось сердце.

Эмиль Верник родился в Одессе. Но как вспоминал на церемонии прощания его сын Игорь, с юности собирал газетные вырезки об актерах Московского художественного театра, даже не мечтая, что и сам когда-нибудь будет жить в Москве. Эта мечта стала реальностью, когда Эмиль Верник начал учиться в ГИТИСе.

После окончания войны он стал актером и режиссером в театре «Московские литературные чтения».

С 1969 до 2002 годы возглавлял литературно-драматическое вещание на Всесоюзном радио. Преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ, являлся доцентом школы-студии МХТ им. Чехова, а также профессором Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Леонид Борткевич

13 апреля ушел из жизни солист группы «Песняры» Леонид Борткевич. Музыкант умер в одной из минских больниц. Причиной смерти артиста предположительно стал сахарный диабет.

Широкая публика знала Леонида Борткевича по исполнению таких хитов, как «Березовый сок», «Беловежская пуща», «Вологда», «Молодость моя – Белоруссия». Эти песни буквально вшиты в нашу генетическую память. «Белоруссия ассоциируется прежде всего с ним», — сказали о Леониде Борткевиче его коллеги по цеху.

Николай Сличенко

2 июля оборвалась песня главного цыгана страны. Так в народе называли актера Николая Сличенко, возглавлявшего профессиональный театр цыган «Ромэн» с 1977 года. А впервые он появился на этой сцене в 16 лет…

Песня «Очи черные» в исполнении Николая Сличенко буквально свела с ума женщин Советского Союза. Рассказывают, что во время празднования одного из юбилеев к театру «Ромэн» подъехало несколько машин. По легенде, чтобы вывезти все подаренные поклонницами цветы, понадобилось 8-10 грузовиков. Прямо, как в песне Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

Несмотря на такое всеобщее обожание, Николай Сличенко любил только одну женщину – свою жену Тамиллу Агамирову. Она умерла 1 сентября, спустя 2 месяца после ухода любимого мужа.

Владимир Меньшов

5 июля от последствий коронавируса из жизни ушел выдающийся режиссер Владимир Меньшов.

22 июня 81-летнего режиссера госпитализировали с вирусной пневмонией в столичную больницу N15. Вроде бы болезнь протекала в легкой форме. И никто и не мог подумать, что все закончится трагедией.

В истории кинематографа Владимир Меньшов остался как абсолютный победитель. Практически никому из наших режиссеров не удалось завоевать «Оскар» за лучший иностранный фильм. А картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»в 1981 году получила заветную статуэтку. Многие говорили, что Меньшов наряду со сценаристом картины сняли фильм о себе.

Уроженец Баку, проживший несколько лет в Архангельске, он долго пытался пробиться в Москве. Одно время жил в общежитии вместе с молодой женой Верой Алентовой и дочкой Юлией, работал по ночам в булочной. Но верил в судьбу. Однажды признался, что неоднократно ходил по краю, но каждый раз что-то спасало его. В этот раз получилось по-другому. Владимир Меньшов похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с Василием Лановым.

Александр Стефанович

13 июля стало известно о смерти режиссера Александра Стефановича. Причина та же – последствия ковида.

Вначале симптомы болезни напоминали обычную простуду. Стефанович предположил, что его по традиции продуло кондиционером, как это обычно и бывало. Но потом режиссеру становилось все хуже и хуже. Однако он боялся ехать в больницу, упорно лечился дома, говорил: «Я не вернусь оттуда».

И лишь когда поражение легких составило 50 процентов, Стефанович решился на госпитализацию… Затем это число выросло до 70 процентов. Спасти Александра Стефановича не удалось. По иронии судьбы, однажды в интервью Юлии Меньшовой режиссер признался, что боится умереть от опасной болезни.

Как выразился его друг, адвокат Александр Добровинский, на Стефановиче долгое время была печать «мужа Пугачевой». Однако он оставил большой след в искусстве. Александр Борисович – автор более 70 киносценариев.

А его фильмы «Один час с Козинцевым», «Иосиф Бродский. Страницы жизни», «Тайна Лени Рифеншталь», «Юрий Любимов. Монолог», «Неистовый Зураб», «Ирина Колпакова. Волшебство» стали классикой документального кино. Интересно, что Стефанович дружил с Еленой Булгаковой – женой Михаила Булгакова, главной Музой того самого Мастера…

Петр Мамонов

15 июля коронавирус унес жизнь известного музыканта и актера Петра Мамонова. За месяц до этого он провел два творческих вечера в Иркутске и Красноярске. А спустя неделю почувствовал резкое недомогание. Жена Петра Мамонова признавалась, что вакцинироваться Петр Николаевич не хотел, что сыграло свою роковую роль.

В больнице, куда музыкант был госпитализирован с обширным поражением легких, он провел 19 дней. За два дня до смерти его пособоровал и причастил местный батюшка. Прощание с Петром Николаевичем состоялось 17 июля в главном соборе Донского монастыря.

Последние годы бунтарь и хулиган Петр Мамонов, стал ближе к Богу. Жил он уединенно в своем загородном доме вместе с женой Ольгой. В своих последних интервью Петр все чаще размышлял о смысле жизни.

«Зачем мы живем? Долгие годы я никак не отвечал на этот вопрос — бегал мимо, — говорил он. — Был под кайфом, пил, дрался, твердил: «Я главный». А подлинный смысл жизни — любить. Это значит жертвовать, а жертвовать — это отдавать».

Александр Рогожкин

24 октября в результате продолжительной болезни ушел из жизни известный режиссер Александр Рогожкин. Автор знаменитых картин об особенностях национальной охоты и рыбалки умер в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Помимо «Охоты…» и «Рыбалки…» Рогожкин снял 12 художественных фильмов, шесть короткометражек и стал автором первых серий нашумевшего сериала «Улицы разбитых фонарей». А его фильм «Кукушка» завоевал несколько призов международных кинофестивалей.

Однако, как рассказывали коллеги режиссера, последние годы Александр Рогожкин страдал от невостребованности и одиночества. 10 лет назад мастер экрана пережил трагедию. Его жена Юлия покончила с собой, шагнув с последнего этажа высотного дома.

По одной из версий, женщина переживала творческий кризис, по другой, страдала от невозможности иметь детей. С тех самых пор Рогожкин замкнулся в себе. С момента трагедии мастер не снял ни одного фильма. Его подруга, кинокритик Ольга Шервуд назвала Александра Рогожкина одним из самых недооцененных режиссеров современности.

Игорь Кириллов

30 октября не стало легендарного диктора Игоря Кириллова, которого называли голосом эпохи. Его помощник Сергей Рублев сообщил, что Игорь Леонидович умер из-за возрастных хронических заболеваний. А чуть позже коллега Кириллова, диктор Анна Шатилова добавила, что с сентября он находился в больнице, где и заразился коронавирусом.

Фраза «Ушла эпоха» как нельзя лучше характеризует жизненный путь Игоря Кириллова. Он первым сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли, о полете в космос Юрия Гагарина, зачитывал заявления Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Чехословакию и Афганистан. Голос Игоря Кириллова прощался со всеми руководителями СССР.

Более 30 лет он являлся диктором программы «Время». Последние годы Игорь Кириллов был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира «Первого канала», делился опытом с молодыми ведущими.

Его узнаваемый голос, интеллигентные манеры и бесконечное обаяние навсегда останутся в сердцах зрителей.

Валентина Малявина

30 октября умерла звезда советского кинематографа Валентина Малявина. Причем о ее смерти общественность узнала только спустя полторы недели. Свои последние годы Валентина Александровна провела в пансионате для ветеранов науки.

В одном из интервью актриса признавалась, что делит свою жизнь на два периода. В одном она блистала в фильмах «Иваново детство», «Король-олень», «Портрет Дориана Грея», объездила полмира, играла в театре, была женой Александра Збруева. В другом – была приговорена к тюремному сроку по делу об убийстве гражданского мужа – актера Станислава Жданько.

Актриса утверждала, что не убивала мужчину, но в то же время считала себя виноватой в его смерти. И никто не знает, что же на самом деле произошло в тот роковой вечер, когда супруги поссорились…

«Когда он вышел из себя, я подлила масла в огонь — начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не пить. А потом спокойно вышла из кухни и села на диван в комнате. Через час я снова вошла на кухню, а там лежал Стас весь в крови», — рассказывала Валентина Малявина в интервью «Комсомольской правде».

После ухода актрисы Александр Збруев вспоминал, что на самом деле Малявина была наивным, беззлобным человеком, без капли рациональности. И верила всем людям, встречавшимся на ее пути.

Виктор Коклюшкин

12 ноября ушел из жизни знаменитый юморист и писатель Виктор Коклюшкин. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

За всю свою жизнь писатель опубликовал 13 книг рассказов, повестей и романов. Он являлся лауреатом литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». Помимо постсоветских государств его книги издавались в Польше, Венгрии, Чехословакии, Германии, Болгарии. А цитаты из его знаменитых монологов «Гербалайф», «Автоответчик», «Одноклассники» и многих других зарисовок давно ушли в народ. Например, известен такой.

«Хорошо там, где нас нет, а там, где мы, должно быть отлично!»

Виктор Михайлович писал монологи для Ефима Шифрина, Клары Новиковой, Евгения Петросяна и многих других артистов. Он автор и участник таких знаменитых юмористических программ, как «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Редко какая сатирическая передача обходилась без его блистательных монологов, заставлявших публику хохотать.

Почему в числе известных коллег, пришедших попрощаться с сатириком, можно было заменить только его зятя — телеведущего Владимира Соловьева и юмориста Ефима Шифрина, — вопрос риторический. Похоронен Виктор Коклюшкин на Щербинском кладбище.

Игорь Савочкин

17 ноября стало известно о смерти актера Игоря Савочкина, известного по ролям в фильмах и сериалах: «Ночной дозор», «Левиафан», «Эпидемия», «Метод», «Громовы» и т.д. Артист умер от печеночной декомпрессии.

Как сообщал Telegram-канала Mash, за неделю до своего ухода Игорь Савочкин был госпитализирован с сильными болями в спине и перенес операцию. Кроме того, известно, что актер много лет боролся с онкологией.

Несмотря на то что в силу специфической внешности Игорь Савочкин играл преимущественно отрицательных персонажей, коллеги по цеху запомнили его как доброго и трогательного человека, подкупающего своей искренностью. И конечно, как талантливого артиста.

«Когда Игорь только пришел на съемочную площадку, я понял, насколько он крутой актер. Просто сидишь, раскрыв рот, смотришь на него. Даже в тех редких случаях, когда он ошибался, это было органично. Любым его действиям я верил!» — отметил в одном из своих интервью режиссер Александр Баранов.

Всего на счету Игоря Савочкина было около сотни ролей.

Валерий Гаркалин

20 ноября не стало еще одного выдающегося актера – Валерия Гаркалина. Всю свою жизнь он боролся: за право заниматься любимой профессией, встречаться с любимой женщиной, сражался с многочисленными болезнями. Но, к сожалению, в этот раз коронавирус одержал над ним верх.

В начале октября актер с подтвержденным коронавирусом был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Его подключили к аппарату ИВЛ, а позднее ввели в состояние искусственной комы. На некоторое время артисту стало лучше, о чем рассказывала его дочь Ника Гаркалина.

Однако впоследствии его состояние снова ухудшилось. В СМИ писали, что у Гаркалина начался сепсис, был диагностирован тромбоз вен на ногах, а также возникли проблемы с сердцем и дыханием. К сожалению, спасти актера не удалось.

«Мне не страшно умереть, меня там ждет Катенька», — говорил Валерий Гаркалин после смерти любимой жены больше 10 лет назад. Эти слова оказались пророческими. Супруга Екатерина поддерживала мужа во всех начинаниях, нередко ездила с ним на гастроли. А когда в 2008 году Валерий Гаркалин перенес инфаркт, сделала все для того, чтобы его здоровье восстановилось.

И вскоре после того, как недуг актера удалось победить, стало известно, что у Екатерины – двойной неоперабельный рак. Жена не сразу открыла Гаркалину свой диагноз, лишь уже в больнице написала письмо. В этом послании Екатерина призналась в том, что муж был главной радостью ее жизни.

Нина Русланова

21 ноября ушла из жизни народная артистка России Нина Русланова. О причинах смерти актрисы написала ее дочь Олеся Рудакова на своей странице в соцсетях. Уход жизни матери женщина связала с грубой врачебной ошибкой.

По словам Олеси, 25 октября Нина Ивановна попала в больницу. После падения гемоглобина ее перевели в реанимацию. А спустя еще пять дней у актрисы диагностировали коронавирус. Ее перевезли в другую больницу, но в обычную палату.

Как писала Олеся Рудакова, семья просила перевести Нину Ивановну в отделение реанимации. Но когда врачи пошли родным на уступки, было уже поздно. По сообщениям СМИ, последние десять дней актриса провела с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.

На счету Нины Руслановой более 140 ролей в разных фильмах, среди которых «Афоня», «Цыган», «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза». Хотя последние семь лет она практически не снималась в кино из-за проблем со здоровьем.

Интересно, что свою фамилию воспитанница детдома Нина Русланова получила в честь известной певицы Лидии Руслановой. Как отметили коллеги актрисы на церемонии прощания, Нина Ивановна не только оправдала, но и преумножила ее славу.

Александр Градский

28 ноября этот мир покинул выдающийся певец и композитор Александр Градский. Причиной его ухода стал инфаркт головного мозга.

Предпосылкой этой страшной болезни мог стать коронавирус, перенесенный музыкантом в сентябре. Последствия ковида проявились уже после выписки Александра Борисовича из больницы.

Однако несмотря на ухудшение здоровья, 72-летний музыкант не покинул кресло наставника в шоу «Голос», продолжая готовить свою команду к выступлениям. Последние выпуски у павильона, где снимался проект, дежурила «карета скорой помощи».

Дошло до того, что певцу понадобились носилки, но он упорно отказывался уходить на больничный. Просто как настоящий Артист и наставник не мог поступить иначе… За два дня до смерти Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. В воскресенье, в два часа ночи его сердце остановилось…

Несмотря на непрекращающийся снег, проститься с Александром Градским пришли тысячи людей. Многие приезжали в Градский холл из других городов. Прощальные аплодисменты, звучащие в честь артиста, не прекращались около получаса.

Два выпуска шоу «Голос» с участием Александра Градского показали уже в то время, когда его не стало. Уже тогда было видно, что мэтр плохо себя чувствует, но он все также продолжал шутить и давать наставления своим ученикам. После смерти музыканта готовиться к выступлениям его подопечным помогали дети артиста Мария и Даниил. Кресло же Александра Градского осталось пустым. Это тот самый случай, когда фраза «Незаменимых нет» не соответствует действительности.

Владимир Наумов

29 ноября за несколько дней до своего 94-летия ушел из жизни знаменитый режиссер Владимир Наумов. Наверное, на постсоветском пространстве не найдется человека, который бы не знал песню «Вечная любовь», прозвучавшую в шпионском фильме «Тегеран 43».

Эту картину Владимир Наумов снял в соавторстве с Александром Аловым, с которым работал больше 30 лет. На счету творческого союза такие фильмы, как «Тарас Шевченко», «Бег», «Павка Корчагин», «Скверный анекдот».

В фильме «Легенда о Тиле» снялась известная актриса Наталья Белохвостикова – будущая жена Владимира Наумова, с которой он прожил практически всю жизнь. Пара воспитала дочь Наталью, а также приемного сына Кирилла.

Нина Ургант

3 декабря не стало известной актрисы Нины Ургант. Последние десять лет артистка страдала болезнью Паркинсона. Летом ее здоровье ухудшилось. Нина Николаевна практически перестала выходить из дома, мало с кем общалась, много спала.

Широкой аудитории Нина Ургант запомнилась по роли медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал». По сюжету несколько фронтовых друзей, в числе которых и героиня Нины Николаевной, вспоминают фронтового товарища, недавно ушедшего из жизни. Самый запоминающийся момент фильма – когда Нина Ургант исполняет песню «Десятый наш десантный батальон». А мужчины, сидящие рядом, не могут сдержать слез.

И конечно, у актрисы была еще одна важная роль. Она – мама известного актера Андрея Урганта и бабушка телеведущего Ивана Урганта, в котором души не чаяла. Один из выпусков своего ежедневного шоу «Вечерний Ургант» Иван посвятил бабушке.

Марк Рудинштейн

5 декабря остановилось сердце известного продюсера, основателя фестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна.

В середине ноября он был госпитализирован в больницу после сердечного приступа. Врачи диагностировали у Рудинштейна инфаркт миокарда. Впоследствии уже в клинике у продюсера случился инсульт, он находился в предкоматозном состоянии.

Марк Рудинштейн вошел в историю кинематографа, прежде всего, как основатель фестиваля «Кинотавр». Как вспоминали коллеги продюсера на прощании с ним, он создавал этот праздник кино фактически на свои средства, нередко шел на риск, вступая в переговоры с представителями криминала. Сколько гостей побывало на «Кинотавре» — не счесть.

А вот сама церемония прощания с создателем знаменитого фестиваля проходила значительно скромнее. Среди людей, желающих проститься с продюсером, оказалось не так много тех, кого называют «звездами»… Тех, кто когда-то блистал на «Кинотавре».

Возможно, Рудинштейну не могли простить отрывок из его мемуаров, где он рассказал о пьянках и гулянках участников Сочинского кинофестиваля. Хотя с тех самых пор прошло больше 10 лет.

Тем не менее самые дорогие слова в адрес Марка Рудинштейна прозвучали от тех, кто действительно любил его.

Сергей Соловьев

13 декабря сердечный приступ унес жизнь культового режиссера Сергея Соловьева. В последнее время мэтр чувствовал себя неважно, его здоровье серьезно подкосила смерть сына Дмитрия в 2018 году. Массового прощания с режиссером не проводилось. Такова была его последняя воля.

Отпевание прошло в церкви Святого апостола Иоанна Богослова на Бронной. А похоронили Сергея Соловьева на Троекуровском кладбище.

Фильмы Соловьева «Асса», «Станционный смотритель», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» давно заняли свою нишу в истории российского кинематографа. На съемках картины «Сто дней после детства» Сергей Соловьев познакомился со своей главной Музой Татьяной Друбич, хотя он сам не любил это слово.

Говорил, что Татьяна не Муза, а настоящая женщина, совершенный инструмент, способный передать это понятие на экране. Несмотря на официальный развод, фактически Татьяна Друбич оставалась с любимым режиссером практически до конца его дней.

Андрей Малюков

19 декабря ушел из жизни режиссер Андрей Малюков. Как рассказала его двоюродная сестра, актриса Наталья Бондарчук, последние два года режиссер серьезно болел, а смерть наступила от последствий перенесенного коронавируса.

Армия и война – вот две основные темы, о которых в своих фильмах говорил Андрей Малюков. После выхода его картины «В зоне особого внимания» в 1977 года многие мальчишки решили связать свою жизнь с ВДВ.

Наибольшую известность военные ленты Андрея Малюкова получили в 2000-х годах. Так, зрители полюбили его фильм «Мы из будущего», рассказывающий о молодых ребятах, которые занимаются раскопкой в местах тяжелых боев.

Однажды они попадают в 1942-й год, в разгар тяжелых сражений и становятся в один ряд с солдатами того времени. Так представители современного поколения узнают цену войны и многое переосмысливают в своей жизни. Как рассказывал Андрей Малюков, он снял этот фильм, чтобы показать связь поколений.

Также он снял фильмы «Спецназ», «Империя под ударом», «Грозовые ворота», «Григорий Р». А сериал Андрея Малюкова «Диверсант» с Владиславом Галкиным в главной роли показывают каждое 9 мая.

Конечно, это далеко не полный список деятелей культуры, ушедших в 2021 году. Мы назвали только самые известные имена… Понятно, что смерть – это неизбежное явление. Но хочется, чтобы в следующем году этот черный список значительно сократился.

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