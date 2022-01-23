Аппетит только приветствуется: Сябитова рассказала, где искать жениха толстым женщинам

Роза Сябитова изучила традиции разных народов и дала несколько советов с оттенком юмора своим поклонникам.

Пока корпулентные девушки и женщины пытаются похудеть, чтобы обрести личное счастье, Роза Сябитова дала дельный совет в личном блоге. Если им воспользоваться, можно забыть про фитнес и диеты.

«Любительницам поесть рекомендую замуж выходить в Африке, в районе Мавритании. Женихи этих районов очень любят полных женщин, для чего насильственно кормят их перед свадьбой. Если дома вскормить «невесту» не получается, девушек отдают на фермы, где их насильно откармливают», — поведала ведущая шоу «Давай поженимся!»

Изучив традиции разных народов, телесваха также рекомендовала присмотреться к опыту народа Бахутру в Руанде. Здесь молодожены перед тем, как сыграть свадьбу неделю ежедневно встречаются и избивают друг друга. При этом невесте можно пользоваться любыми подручными средствами.

Сябитова предположила, что эта традиция имеет психологическое обоснование.

«Этот обычай позволит выплеснуть все свои эмоции друг на друга, после чего брак будет по-настоящему счастливым и продолжительным», — считает она.

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