«Когда у тебя ничего нет – надо красоваться»: Роза Сябитова дала совет молодежи

Знаменитая телесваха Роза Сябитова назвала своим поклонникам возраст, который никогда не любила.

Не в почете у соведущей программы «Давай поженимся!» оказался период от 20 до 30 лет.

«Возраст постоянных сомнений и страха. Бывали дни, когда мне было тяжело, а потом, вдруг наступало глубокое удовлетворение. Затем опять ты на дне и расстроена, вздыхаешь и думаешь, что ты это не переживешь. Но, увидев что-нибудь веселое, смеешься, ешь что-нибудь вкусное и думаешь, что это восхитительно. И счастлива, когда видишь человека, который тебе нравится, — поделилась сваха в Instagram, опубликовав свою фотографию молодых лет. – Эти десять лет взлетов и падений были так утомительны, и реально изнуряли. Мне оставалось только, каждый раз напоминать себе, что надо постараться, и у меня все получится. Получилось, и дальше, правда, стало легче!»

Разоткровенничавшись, Сябитова дала совет для тех, кто уже перешагнул 20-летний рубеж, но еще не добрался до 30.

«Не бойтесь осуждений от мира. Если вы молоды, и у вас ничего нет, то в такие времена надо притворяться более значительными: брендовые вещи на последние деньги, дорогие машины в кредит. Мы, старшее поколение в вашем возрасте, делали так же. Это называется компромиссом в такой ситуации. Когда у тебя много денег – их надо скрывать. Когда у тебя ничего нет – надо красоваться, гласит житейская мудрость», — отметила Роза Раифовна.

Она также добавила, что сама не в восторге от такой схемы, но приходится мириться с имеющейся картиной мира. Напомним, что в феврале звезде «Давай поженимся!» исполнится 60 лет.

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