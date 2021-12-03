«Реакция вполне понятна»: Сябитова высказалась о Ягудине и его обидных словах в ее адрес

По словам телесвахи, она не в конфликте с фигуристом.

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro ответила на обидные слова фигуриста Алексея Ягудина. Он заявил, что она на шоу «Звезды в Африке» несла чушь.

«У меня нет какого-то отношения к высказыванию Алексея. Это его точка зрения. Это не значит, что моя лучше. Он так чувствует, я по-другому чувствую. На шоу и приглашают, чтобы посмотреть на людей в разных ситуациях». Роза Сябитова

Как отметила Сябитова, она не в конфликте с Ягудиным. «Я с ним не конфликтовала. Нам нечего делить. Его реакция вполне понятна. Это было сценарно построено мной. Я так выстраивала стратегию. Должна была понять психологический портрет участников. Хотела понять, кто будет на моей стороне, кто против меня. Создадут ли они группу. Кто из них сильный, а кто слабый. Я сразу поняла, что там все выстроились в группировки. К примеру, увидела женский гарем. Пожалела только о том, что мне не хватило времени. Если бы выиграла доли секунд у Ярушина в испытании, то проект пошел по-другому. А так он стал напоминать «Дом-2», — заметила Сябитова.

Ранее Алексея Ягудин в одном из шоу заявил: «Была серия «Звезд в Африке», когда Роза Сябитова приехала. Мы все не могли с ней общаться. А я просто сидел и слушал, как она какую-то чушь несла. Ну какие-то там истории, как мужчина должен себя вести в семье».

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