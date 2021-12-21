Сябитова о разведенном Лепсе: «У охотниц есть всего полтора года, чтоб затащить его в ЗАГС!»

Сваха уверена, что артист не будет страдать от недостатка женского внимания.

Григорий Лепс теперь свободен. Официально. 20 декабря он развелся с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил более 20 лет вместе.

Спустя сутки артист оставил в соцсетях короткое замечание:

«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше».

Видимо, у звезды есть соображения на этот счет. Что же, остается только наблюдать, не исключено, что один из самых высокооплачиваемых музыкантов страны так и останется свободен, а может решится связать себя узами брака в третий раз.

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Роза Сябитова, известная телесваха, рассказала Teleprogramma.pro, сможет ли Лепс найти свою вторую половинку.

«У нас есть такая традиция в России, что мужчина до смерти жених. Так что возрастная категория не влияет, он всегда будет козырным женихом. В РФ успешным считается мужчина, который выглядит состоятельным, является таким и плюс бойцовские качества. А у Лепса всего этого достаточно», — рассуждает телесваха. Но спешить с этим вопросом нельзя. Мужчине нужно дать прийти в себя, а на это уйдет определенное время. «Все-таки развод, как пела Алла Борисовна — это маленькая смерть. И ему нужно время, чтобы прийти в себя», — говорит Сябитова.

А дальше все зависит от желания исполнителя. На российском свадебном рынке его шансы очень высоки.

«Лепс может сам определить, хочет он жениться или нет. Если захочет, то найти невесту ему будет несложно. За такими мужчинами всегда охота. А вот женщинам придется постараться, ведь на то, чтобы снова отвести его в ЗАГС, есть всего полтора года. Психологически мужчину легче женить, когда он в периоде после развода. У него еще есть привычка быть женатым, когда за ним ухаживают, заботятся. Из одних рук в другие, так сказать», — отмечает Роза Раифовна.

Если же артист поразмыслит и решит, что больше не желает создавать ячейку общества, то шансов никаких нет.

«У него большая возможность после полутора лет вкусить запах свободы и остаться холостяком на всю жизнь. Но при этом он никогда не останется без внимания женщин», — заключила телеведущая.

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