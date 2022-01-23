«Не люблю делить имущество»: певица Слава объяснила, почему не выходит замуж за Данилицкого

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что у нее с мужем гостевой брак. Замуж за него она не собирается.

«Я не выходила замуж никогда. И не выйду. Не люблю делить имущество. А у меня его много. Мы с мужем живем в разных квартирах, потому что он жутко храпит. Мы сначала стали жить в разных комнатах, а потом я стала уезжать в другую квартиру. Хотя мы почти каждый день видимся. Он с дочкой Тонечкой каждый день, но спит он отдельно. Он у нас уже взрослый парень. Ему надо отдыхать от нас. Какая уже страсть. Раз, два, три и пошли. Раньше и в самолетах, и в лифтах все было. Вот похудею и может что-то устроим». Певица Слава

Как отметил гражданский муж Славы Анатолий Данилицкий, он не только домохозяйка, но и повар. «У меня нет имущества. Все раздал. Я как Король Лир. Мы долго живем на этом свете и так мало осталось», — сказал Данилицкий.

Напомним, что у певицы Славы есть дочь от бизнесмена Анатолия Данилицкого. Он старше жены на 28 лет.

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