«Зачем себя так показывать?»: певица Слава блеснула объемным бюстом в топе бра

Светлана Ходченкова, Юлия Барановская, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов, а теперь и певица Слава греются под яркими лучами мальдивского солнца и делятся с фанатами яркими кадрами.

Слава в своем инстаграме показала, как наслаждается на пляже кокосовым молочком и распевает песни. При этом артистка блеснула своими пышными формами, надев топ бра.

«Классная! Зачем так себя показывать? Прикольно!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, в этом году Слава отметит свое 42-летие. Она живет с бизнесменом Анатолием Данилицким и воспитывает двух детей. Старшая дочь Александра, которой уже 22 года, недавно начала сольную карьеру. А младшей Антонине будет десять лет.

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