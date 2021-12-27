Хромченко предупреждала про этот тренд: певица Слава вышла в свет в платье с эполетами

Певица Слава, настоящее имя которой – Анастасия Сланевская, накануне пышно отметила 10-летний юбилей своей младшей дочери Антонины. Декорации в стиле сказочного леса, обилие звезд современности и десятки дорогих и щедрых гостей – артистка показывала происходящее на детском празднике у себя в микроблоге.

Сама родительница выбрала для вечеринки платье в пол из мерцающих блесток золотистого цвета. Плечи наряда украсили трендовые аксессуары – эполеты, а талию подчеркнул ремень с массивной пряжкой.

О том, что скоро все звездные модницы будут щеголять в нарядах с эполетами, говорила Эвелина Хромченко. Она советовала приобретать этот съемный аксессуар, который можно надевать и на жакеты, и на блузки, и на платья, как можно активнее, ведь это яркая примета сезона.

«Эполеты — микротренд, но тем не менее он набирает обороты. Микротренды демонстрируют себя сначала тихо и крадучись, а потом серьезной волной», — предупреждала Хромченко.

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