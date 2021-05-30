«Муж подарил»: певица Слава похвасталась часами из желтого золота со 120 бриллиантами

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ похвасталась дорогими часами из желтого золота со 120 бриллиантами. Цена составляет 5,5 миллионов рублей. Их певице несколько недель назад подарил муж бизнесмен Анатолий Данилицкий.

«Муж подарил. Раньше все просто так дарили. Сейчас уже только на день рождения». Певица Слава

Слава признается, что порой действительно сорит деньгами. К примеру, недавно она сходила в магазин косметики и купила товаров на 122 тысячи рублей.

«Это я просто купила себе шампунь и помаду. Я никогда не смотрю на цены, а когда мне что-то выкатывают, то мне уже стыдно отказываться», — заметила певица.

Напомним, что певица Слава с начала двухтысячных годов живет вместе с бизнесменом Анатолием Данилицким. В 2011 году она родила от него дочь Антонину. Кроме того, у Славы есть дочь Александра от предыдущих отношений.

Смотрите также: