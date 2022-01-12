Это место Дианы: Камилле никогда не стать королевой, в отличие от Кейт Миддлтон

Камилла и Кейт Миддлтон получат разные титулы, когда их мужья сядут на трон. Королевские эксперты рассказали изданию Express, почему жена принца Чарльза никогда не станет королевой.

В британском законе четко прописано, какой титул получает жена царствующего монарха. Как известно, королевой рождаются, а вот королевой-консортом становятся. Дословно титул означает королева-супруга. Однако, когда принц Чарльз взойдет на престол, Камилла не станет королевой, даже со скромной приставкой «консорт».

Такое решение было сделано из-за не самой благородной роли герцогини Корнуольской в отношениях Чарльза и Дианы. Камилла была любовницей наследного принца. После трагической гибели народной любимицы Леди Ди, было принято решение, что титул королева-консорт, который полагался Диане, не достанется Камилле.

Иначе обстоят дела у Кейт Миддлтон. Когда очередь дойдет до ее мужа принца Уильяма, ей ничего не будет мешать стать королевой-консортом. В целом, пара Уильяма и Кейт вызывает у британцев наибольшее расположение, чем Чарльз и Камилла. Многие хотели бы, чтобы после Елизаветы II на престол взошел молодой король Уильям. Однако это произойдет только если принц Чарльз отречется от трона, что маловероятно.

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