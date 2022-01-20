Строго и бюджетно: Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто оттенка глубокой морской волны и брюках палаццо

Герцогиня Кембриджская приступила к своим обязанностям после новогодних каникул.

Кейт Миддлтон и принц Уильям приступили к работе после новогодних каникул. Герцоги Кембриджские посетили историческое место Лондона – музей подкидышей.

Для выхода в свет Кейт выбрала пальто оттенка глубокой морской волны, брюки палаццо и водолазку. К слову, брюки герцогини бренда Jigsaw – весьма бюджетный по королевским меркам вариант. Они стоят всего 170 фунтов стерлингов (почти 18 тысяч рублей).

Что касается пальто, то модные эксперты никак не могут определить, кто работал над его пошивом, хотя в прошлом году Кейт уже появлялась в нем на публике.

Образ герцогиня завершила серьгами своего любимого британского бренда Acсessorize за 7 фунтов стерлингов (725 рублей). Об этом пишет Daily Mail.

больше по теме Будущая королева: Кейт Миддлтон отмечает юбилей 9 января герцогине Кембриджской исполнилось 40 лет.

Напомним, синий цвет и все его оттенки является одним из фаворитов в гардеробе будущей королевы.

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