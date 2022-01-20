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Строго и бюджетно: Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто оттенка глубокой морской волны и брюках палаццо

Герцогиня Кембриджская приступила к своим обязанностям после новогодних каникул.

Строго и бюджетно: Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто оттенка глубокой морской волны и брюках палаццо
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям приступили к работе после новогодних каникул. Герцоги Кембриджские посетили историческое место Лондона – музей подкидышей.

Для выхода в свет Кейт выбрала пальто оттенка глубокой морской волны, брюки палаццо и водолазку. К слову, брюки герцогини бренда Jigsaw – весьма бюджетный по королевским меркам вариант. Они стоят всего 170 фунтов стерлингов (почти 18 тысяч рублей).

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Что касается пальто, то модные эксперты никак не могут определить, кто работал над его пошивом, хотя в прошлом году Кейт уже появлялась в нем на публике.

Образ герцогиня завершила серьгами своего любимого британского бренда Acсessorize за 7 фунтов стерлингов (725 рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, синий цвет и все его оттенки является одним из фаворитов в гардеробе будущей королевы.

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