«Горжеточка»: Нетребко в трендовом пуховике в стиле «одеяло для слона» щегольнула в лесу

Анна Нетребко является популярной оперной певицей. Она известна на весь мир и выступала на самых больших площадках Европы. Артистка славится своим чувством стиля. Она всегда подбирает себе роскошные платья для выступлений.

По словам Анны, у нее около 500 нарядов. В обычной жизни она также продумывает свои луки до мелочей. Звезда не боится выглядеть броско.

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Не так давно Нетребко была в Москве, где провела время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. А вот потом она приехала в Австрию, где оказалась не дома, а в деток-клинике.

Уже неделю артистка отдыхает, делает разные процедуры и купается в бассейне. На этот раз она поделилась кадрами с прогулки. Анна прошлась по лесу в объемном пуховике-одеяле цвета облачка. Дутый шарф в виде ладошек дополнял ее наряд.

Примечательно, что такие пуховики в тренде. Эвелина Хромченко называла их «одеяло для слона». Лолита Милявская тоже приобрела такой пуховик.

«Горжеточка… сериалом „Вертинский“ навеяно», — написала Нетребко.

Поклонники восхитились образом оперной дивы. Многие адресовали ей комплименты. «Ну круто все получилось», «Ух ты! Как здорово придумано!», «Эти руки, словно две большие птицы», «Анюта! Это третья ваша профессия — удивлять», «Ну прямо птица счастья, такие крылья», «Лолита Милявская недавно такими „ручонками“ махала, в другом цвете только», — прокомментировали пост подписчики.

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