Родные за столом: Орбакайте показала, как дочка Клавдия в платье-рубашке поздравила отца с 44-летием

Певица собрала родных и друзей в ресторане. Заглянули на огонек даже Филипп Киркоров и Игорь Крутой с женой.

Кристина Орбакайте с малых лет уделяла время карьере и творчеству. Она стала знаменита на всю страну. Однако счастье в личной жизни певица обрела не сразу. Она переживала роман с Владимиром Пресняковым, от которого родила сына Никиту.

Потом артистка развелась с бизнесменом Русланом Байсаровым, несмотря на то что у них родился сын Дени. И вот уже почти 17 лет она живет с Михаилом Земцовым. У пары подрастает дочка Клавдия.

Со всеми детьми Орбакайте поддерживает теплые отношения. Младшую дочку она все чаще берет на светские рауты. Примечательно, что этой зимой певица улетела отдыхать в Майами. Там накануне она отпраздновала день рождения мужа. Пара собрала родных и друзей в ресторане с красивым видом. Кристина облачилась в черное платье с пайетками, которое подчеркнуло ее стройность.

Не менее стильно выглядела Клавдия, которая предстала в шелковом платье-рубашке с принтом. Когда певица стала снимать Земцова с тортиком, который готовился задуть свечку, бизнесмен обнял дочку. Малышка его поздравила, вызвав улыбку. Также среди гостей был Никита Пресняков с женой Аленой, Филипп Киркоров и Игорь Крутой с женой Ольгой.

«Отгремел День Рождения Миши! Спасибо всем друзьям за то, что разделили этот праздник с нашей семьей!» — написала Орбакайте.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили звездную пару комплиментами. «Кристина стала похожа на маму», «Как же выросла Клава», «Никита там, это мило, что все дружные», «Сколько друзей собралось! И это в Майами», «Очень красивая семья», «Клава такая нежная», — прокомментировали пост подписчики.

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