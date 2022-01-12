Семейные каникулы: Орбакайте в платье оверсайз предстала с дочкой Клавой и сыном Никитой в Майами

Певица встретилась со старшим наследником от Владимира Преснякова. Они вместе проводят отпуск в США.

Кристина Орбакайте является не только известной певицей, но и многодетной мамой. Она заботится о дочке Клавдии вместе с мужем Михаилом Земцовым. Наследница учится в Нью-Йорке, но большую часть времени проводит в России.

В минувшем году она не раз гостила у бабушки в замке. Также у артистки есть сыновья от прошлых отношений: Дени Байсаров и Никита Пресняков.

Недавно Орбакайте завершила все дела и съемки в Москве. Она отправилась в отпуск. Певица с дочкой прилетела в Майами, где отметила Рождество.

Примечательно, что вслед за мамой оказался на курорте в США и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Сначала он гулял по Нью-Йорку и даже выступил там в клубе, а вот накануне пара прилетела в Майами. Кристина устроила вечер музицирования.

У пианино собрались все. Клавдия и Никита вместе играли, а мама им помогала. Они были в квартире с высокими потолками, панорамными окнами и шторами в пол. Орбакайте в была в мини-платье оверсайз. Она собрала волосы в хвост.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что артистка прекрасная мама. Сын от Владимира Преснякова не часто проводит отпуск с родными. При этом он любит играть с сестрой. «Ой, все вместе», «Очень красиво у вас дома», «Никита такой взрослый, так любит сестренку», «Все талантливые», «Какая идиллия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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