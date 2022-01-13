Еще и в очках: Лорак в платье-футляре в клетку с рюшами отметилась в ресторане с экс-женой Булатова

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые хиты и создавать фееричные шоу. При это певица всегда уделяет внимание дочке Софии.

Не так давно они отпраздновали Новый год в гостях у Филиппа Киркорова. Примечательно, что артистка любит наряжаться для выступлений, а вот в обычной жизни ее можно увидеть в пуховике и лосинах. В свои 43 года звезда обладает стройными формами.

Накануне Лорак провела время на съемках. А вот 12 января она увиделась с друзьями. Певица поделилась кадрами из ресторана, где поужинала с Татой Карапетян — первым вице-президентом группы компаний «Ташир» и бывшей женой Игоря Булатова, который теперь счастлив с Викторией Лопыревой.

Для такого случая артистка облачилась в белое платье-футляр в алую клетку с рюшами. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) собрала волосы и надела очки.

«Хорошего вечера», — сказала звезда.

К слову, с ними также был бизнесмен Илиас Кокотос. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ой Ани, красота какая», «Вот это компания», «В очках впервые вижу», «Едва узнала», «Какая вы потрясающая», «Лорак выглядит непривычно», «Рюшачки, клетка, очки — ого», «Лорак прям заинтриговала», «Какая все счастливые», «Посиделки», — прокомментировали кадры подписчики.

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