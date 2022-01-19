Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Только на ее Instagram подписано 23 миллиона человек. Она ведет передачи и снимается в кино. А последние пять лет блондинка еще и строит карьеру певицы.
Она не боится экспериментировать с имиджем и любит щеголять в женственных нарядах. А вот в последнее время звезда отдыхает на горнолыжных курортах.
Лишь недавно Ольга вернулась в Москву из Куршевеля. Но накануне она с друзьями на частном самолете улетела в Сочи. Там артистка начала готовиться ко дню рождения.
Сначала она в пуховом комбинезоне погуляла в горах. А вот вечером телеведущая отправилась в фешенебельный ресторан. Она нарядилась в бархатное мини-платье и колготки в сетку. Ботфорты дополнили ее образ.
Повар стал обслуживать ее с гостями. Он подавал самые разные необычные блюда: от икры и сыров до веточки конфетного дерева.
«Нас обслуживает повар Александр Касич! Что он творит! Сорри, сегодня контент — только еда! Я впервые вижу это все», — поделилась звезда.
«Самый счастливый и удивительный ужин в этом году в кругу моих друзей. Гастрономический оргазм», — добавила она.
А после ресторана Ольга отправилась в отель со своим директором. Там уже началась подготовка к вечеринке. Артистка была поражена, когда увидела ванну со льдом и бутылками шампанского.
«Мне так хорошо! Праздник к нам приходит», — заявила она.
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