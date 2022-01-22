Частный самолет, баня, салют: Ольга Бузова потратила на день рождения 15 миллионов рублей

Звездная певица и телеведущая не поскупилась для своих друзей.

Певица и телеведущая Ольга Бузова потратила на свой день рождения как минимум 15 миллионов рублей. Она до сих пор гуляет с друзьями, которых вывезла в Сочи. Веселье длится уже три дня.

Отметим, что из Москвы в Сочи Ольга Бузова вылетела с друзьями бизнес-джетом. Только за перелет «туда-обратно» она отдала три миллиона рублей.

Все гости были размещены в комфортабельных номерах пятизвездочной гостиницы на Красной Поляне. Сутки на одного человека в номере этой гостиницы стоят 21 тысячу 700 рублей.

На курорте гости активно посещают спа-процедуры, массажи, катаются на лыжах. В один из дней Бузова и ее гости отдыхали в банном комплексе. Аренда стоит 25 тысяч рублей за час на компанию до пяти человек. Раскошелилась Бузова и на салют, который встал ей в несколько десятков тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Ольге Бузовой исполнилось 36 лет. Гости гуляют в Сочи уже три дня и пока уезжать с курорта не торопятся.

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