Выше руки – заметнее трусы: Ольга Бузова полюбовалась салютом, сверкая нижним бельем

Певица от избытка чувств позабыла, что находится на улице в исподнем.

Певица, телеведущая Ольга Бузова 20 января отметила свой 36-й день рождения. На именины красотка отправилась в Сочи, пригласив с собой самых близких друзей. Они устроили на Красной поляне грандиозную пирушку и продолжают праздновать до сих пор.

Своеобразное афтер-пати именин Бузовой состоялось в загородном банном комплексе. После водных процедур у отдыхающих за окном начал греметь салют, и певица, позабыв, что находится в футболке и одних трусах, накинула поверх легкий халатик и выбежала во двор.

Эмоции переполняли Бузову, она с искренним восторгом начала прыгать, сверкая розовым бельем, протягивать руки к небу, открывая бедра еще сильнее. Все это друзья сняли на видео, и сама певица посчитала, что кадры достойны публикации в Интернете.

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