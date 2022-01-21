«Полный люкс»: Бузова, облаченная в меха с головы до ног, запечатлелась в бане

Звезда отлично проводит время с друзьями в Сочи.

Ольга Бузова устроила себе небольшой отпуск в Сочи в честь своего 36-летия. После катания на канатке, танцев на вершине горы и веселой вечеринки певица решила восстановить силы в бане.

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Звезда после парения смело искупалась в холодном бассейне на улице, а потом хорошенько утеплилась в шубу и меховую шапку. Чтобы окончательно согреться, певица засунула ножки в деревянную шайку с горячей водой и налила себе кружку чая.

В таком виде артистка запечатлелась для личного блога, подписав снимок так: «Полный люкс».

«Как говорится, на чиле», «Симпатичный образ Снежной королевы на домашнем режиме», «Тяжелый люкс», «Истинный люкс», «Оля, люблю тебя за чувство юмора», — прокомментировали фотографию фолловеры.

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