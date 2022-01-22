«Ничего себе, какие у тебя способности!»: Бузова в мини-бикини раздвинула ноги, лежа на руках банщика в бассейне

Телеведущая и певица Ольга Бузова свой день рождения в этом году решила отметить вдали от дома и улетела в Сочи. Здесь вместе большой компанией друзей, которых привезла с собой, именинница погуляла в ресторане до утра, а на следующий день продолжила праздновать в бане.

И если в день именин Бузова была на удивление скупа на фото и видео с празднества, то из бани, как из рога изобилия, на многомиллионную аудиторию посыпались кадры, как девушка развлекается.

Бузова не раз бегала в купель под открытым небом сразу после парилки. И при этом за ней следовала камера, чтобы запечатлеть все эмоции звезды. Даже то, как она возлежала на руках банщика в бассейне, раздвинув ноги и руки в стороны, попало в Сеть.

«Ниче себе, Бузова, какие у тебя способности! Звездочка, называется, да?», — поразился оператор за кадром, снимая, как теледива переводит дух после жаркой парной.

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