«С тигриными принтами не выбирать»: Юдашкина в платье-рыбке в пол дала советы, в чем встречать Новый год

Также жена Валентина Юдашкина рекомендовала, что лучше поставить на праздничный стол.

Марина Юдашкина обнародовала в личном блоге торжественное фото с мужем, известным модельером Валентином Юдашкиным.

На снимке она предстает в вечернем платье-рыбке в пол, сшитом из серебристой ткани с искрящейся вышивкой. Под этим снимком бизнесвумен дала несколько советов о встрече Нового года.

«Тигр не любит соперничества, поэтому с тигриными принтами лучше наряды не выбирать. Лучше одежда цвета естественной среды обитания тигра (синий, зеленый, коричневый, черный, белый и песочный). Эти цвета принесут удачу в следующем году, а материалы предпочтительны: бархат, шелк, кожа и замша. Макияж также должен быть более натуральным», — рекомендовала Марина Юдашкина

О том, что должно стоять на столе на Новый год, знаменитая блондинка сказала: «Для меня этот праздник связан с домашним уютом, салатом оливье и мандаринами. В этот праздник на столе должны быть фрукты, мясо. Наш герой — хищник. А также зеленые салаты. И не забудьте загадать желание! С наступающим годом!» — написала Юдашкина в своем Instagram.

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