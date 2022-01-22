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Внучка Людмилы Максаковой вышла замуж за шахматиста Теймура Раджабова

Свадьба, как отметили все присутствующие, получилась очень скромной.

Внучка Людмилы Максаковой вышла замуж за шахматиста Теймура Раджабова
Людмила Максакова. Фото: Globallookpress.com

Внучка актрисы Людмилы Максаковой, племянница оперной дивы Марии Максаковой Анна вышла замуж за одного из сильнейших шахматистов мира Теймура Раджабова. Он разместил снимки в Instagram с церемонии.

Теймур Раджабов и Анна Максакова
Теймур Раджабов и Анна Максакова. Фото: instagram.com/teimour.radjabov/

Как отмечают присутствующие на свадьбе гости, церемония получилась очень скромной. К примеру, невеста даже не была в свадебном платье. Она надела наряд цвета топленого молока с синими цветами. Жених предпочел строгий черный костюм без галстука и бабочки.

Были на свадьбе и чета Юдашкиных — Валентин и Марина. Дело в том, что невеста – родная сестра Петра Максакова, мужа Галины Юдашкиной, дочери знаменитого модельера. Сам дизайнер в отличной форме.

Напомним, что Теймур Раджабов – обладатель Кубка мира по шахматам. Для него это второй брак. От союза с наследницей вице-президента Госнефтекомпании Эльшада Насирова Ильнарой у него есть дочка.

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Анна МаксаковаВалентин ЮдашкинЛюдмила МаксаковаМарина ЮдашкинаТеймур Раджабов