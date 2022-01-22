Внучка Людмилы Максаковой вышла замуж за шахматиста Теймура Раджабова

Свадьба, как отметили все присутствующие, получилась очень скромной.

Внучка актрисы Людмилы Максаковой, племянница оперной дивы Марии Максаковой Анна вышла замуж за одного из сильнейших шахматистов мира Теймура Раджабова. Он разместил снимки в Instagram с церемонии.

Как отмечают присутствующие на свадьбе гости, церемония получилась очень скромной. К примеру, невеста даже не была в свадебном платье. Она надела наряд цвета топленого молока с синими цветами. Жених предпочел строгий черный костюм без галстука и бабочки.

Были на свадьбе и чета Юдашкиных — Валентин и Марина. Дело в том, что невеста – родная сестра Петра Максакова, мужа Галины Юдашкиной, дочери знаменитого модельера. Сам дизайнер в отличной форме.

Напомним, что Теймур Раджабов – обладатель Кубка мира по шахматам. Для него это второй брак. От союза с наследницей вице-президента Госнефтекомпании Эльшада Насирова Ильнарой у него есть дочка.

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