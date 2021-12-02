Неужели это Мария Максакова? Станислав Садальский поделился кадром звезды в нижнем белье

Актер Станислав Садальский в Instagram разместил кадр некой звезды, которая как две капли воды похожа на оперную диву Марию Максакову. На снимке она запечатлена у зеркала в нижнем белье.

«Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!». Степа бы ответил томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мной, что хотите, но я не встану». Мастер и Маргарита. Михаил Афанасьевич Булгаков». Станислав Садальский

«Неужели это Мария Максакова», «Очень похожа на вашу «подругу» Максакову», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Станислава Садальского давняя вражда с Марией Максаковой, которую он по случаю подкалывает в соцсетях. При этом он в прекрасных отношениях с мамой оперной дивы актрисой Людмилой Максаковой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!