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Неужели это Мария Максакова? Станислав Садальский поделился кадром звезды в нижнем белье

Судя по всему, актер продолжает троллить оперную диву.

Неужели это Мария Максакова? Станислав Садальский поделился кадром звезды в нижнем белье
Станислав Садальский. Фото: Globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram разместил кадр некой звезды, которая как две капли воды похожа на оперную диву Марию Максакову. На снимке она запечатлена у зеркала в нижнем белье.

Звезда, похожая на Марию Максакову
Звезда, похожая на Марию Максакову. Фото: instagram.com/stassadal/

«Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!». Степа бы ответил томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мной, что хотите, но я не встану». Мастер и Маргарита. Михаил Афанасьевич Булгаков».

Станислав Садальский

«Неужели это Мария Максакова», «Очень похожа на вашу «подругу» Максакову», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Станислава Садальского давняя вражда с Марией Максаковой, которую он по случаю подкалывает в соцсетях. При этом он в прекрасных отношениях с мамой оперной дивы актрисой Людмилой Максаковой.

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Тэги

Людмила МаксаковаМария МаксаковаМихаил БулгаковРоман "Мастер и Маргарита"Станислав Садальский