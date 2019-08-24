Чичерина назвала Крым жемчужиной России

В Крыму с 23 по 25 августа проходит международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Его участница Юлия Чичерина призналась полуострову в любви и заявила, что он является жемчужиной России, сообщает РИА Новости.

больше по теме Юлия Чичерина сменила прическу и изменилась до неузнаваемости Певица переехала в Донбасс, чтобы лично поддерживать жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

На встрече с журналистами певица рассказала, что наблюдает за происходящими изменениями в Крыму с 2014 года. Она убеждена, что полуостров трансформируется в лучшую сторону, постоянно расцветая и развиваясь.

«Я люблю Крым, это жемчужина России», — сказала певица на пресс-конференци.

Известно, что кроме джазовых композиций, Чичерина планирует исполнить на фестивале свои старые хиты вроде песен «Жара» и «Ту-лу-ла».

Фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году в виде частной инициативы журналиста Дмитрия Киселева.

Напомним, ранее мы писали о том, что певица сильно изменилась в последнее время. Она подстриглась «под мальчика» и часто появляется на сцене в военной форме. Поклонники певицы обратили внимание, что в своем блоге она регулярно рассуждает о роли патриотизма и чести в жизни общества и осуждает предательство. Известно, что она часто гастролирует в Луганске, поддерживая жителей самопровозглашенной республики. 41-летнюю певицу правительство Луганской Республики даже наградило медалью «За милосердие».

А с 2017 года звезда 90-х официально стала гражданкой Республики, получив луганскую прописку. Однако проживает она в подмосковной деревне Княгинино в необычном кубическом доме в три этажа с треугольными окнами. Проект дома создал муж певицы архитектор Сухраб Раджабов.

Чичерина имеет необычное для селебрити хобби – она разводит пчел и очень любит животных. Занимается благотворительностью, путешествует по всему миру вместе с мужем. В ее копилке такие страны, как Монголия и США, а также ряд государств Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

У Юлии есть уже взрослая дочь 1999 года рождения. Ее она родила от бывшего бас-гитариста «Смысловых галлюцинаций» Александра Бурого.