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«Организм реагировал на стресс»: Мария Максакова вспомнила, как потеряла почти все волосы

По словам оперной дивы, после гибели мужа Дениса Вороненкова она начала стремительно лысеть.

«Организм реагировал на стресс»: Мария Максакова вспомнила, как потеряла почти все волосы
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

Оперная дива Мария Максакова в интервью шоу на YouTube-канале Doctor Style заявила, что практически полностью облысела после убийства своего мужа политика Дениса Вороненкова.

Мария Максакова и Джемал Махмудов
Мария Максакова и Джемал Махмудов. Фото: кадр из программы Doctor Style

«Это произошло через несколько месяцев после гибели моего мужа Дениса Вороненкова. У меня на нервной почве большая часть волос оставалась просто на подушке. Это не столько мой образ. Так организм реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять клоки. Я просто пошла и постриглась».

Мария Максакова

Как отметила Мария Максакова, после убийства мужа в ее жизни наступила черная полоса. «Я прекрасно поминала, с каким уродами мне придется столкнуться. И необходимость защищать ребенка позволила мне встать со временем на ноги. Сейчас у меня появился кураж. Мне хочется доказать, что было до – на это лучше не смотреть», — заметила Мария Максакова.

Напомним, что Мария Максакова в свое время покинула Россию и уехала вслед за беглым мужем на Украину. В последнее время она частый гость в родной стране.

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