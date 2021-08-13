«Организм реагировал на стресс»: Мария Максакова вспомнила, как потеряла почти все волосы

По словам оперной дивы, после гибели мужа Дениса Вороненкова она начала стремительно лысеть.

Оперная дива Мария Максакова в интервью шоу на YouTube-канале Doctor Style заявила, что практически полностью облысела после убийства своего мужа политика Дениса Вороненкова.

«Это произошло через несколько месяцев после гибели моего мужа Дениса Вороненкова. У меня на нервной почве большая часть волос оставалась просто на подушке. Это не столько мой образ. Так организм реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять клоки. Я просто пошла и постриглась». Мария Максакова

Как отметила Мария Максакова, после убийства мужа в ее жизни наступила черная полоса. «Я прекрасно поминала, с каким уродами мне придется столкнуться. И необходимость защищать ребенка позволила мне встать со временем на ноги. Сейчас у меня появился кураж. Мне хочется доказать, что было до – на это лучше не смотреть», — заметила Мария Максакова.

Напомним, что Мария Максакова в свое время покинула Россию и уехала вслед за беглым мужем на Украину. В последнее время она частый гость в родной стране.

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