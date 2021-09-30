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Жгучая брюнетка с выдающимися формами: Корчевников показал жену 74-летнего Иншакова в бикини

Актер и каскадер уже 30 лет вместе с флористом Мариной Терентьевой, но потомством они так и не обзавелись.

Жгучая брюнетка с выдающимися формами: Корчевников показал жену 74-летнего Иншакова в бикини
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Ведущий «Судьбы человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников в эфире своей программы показал фотографию гостя передачи актера и каскадера Александра Иншакова с его женой, флористом Мариной Терентьевой.

Александр Иншаков с женой
Александр Иншаков с женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Заметим, что на фотографии Иншаков и его жена запечатлены на пляже. При этом супруга актера » невероятная красотка. Она жгучая брюнетка с выдающимися формами.

Надо сказать, что Александр Иншаков ранее никогда не рассказывал о своей жене и личной жизни. В эфире программы стало известно, что они вместе с Мариной Терентьевой уже 30 лет. Правда, потомством за годы совместной жизни так и не обзавелись. Жена моложе своего мужа на 17 лет, что не мешает им быть счастливыми.

Любопытно, что Александр Иншаков, которому уже 74 года, до сих пор не теряет надежды стать отцом. Он очень хочет наследника.

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Александр ИншаковБорис КорчевниковБорис Корчевников последние новостиМарина ТерентьеваПрограмма "Судьба человека"