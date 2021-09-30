«Я его в свое время выкупал у Табакова»: Иншаков рассказал о борьбе за Безрукова с мэтром

Как отметил каскадер, режиссер не отпускал актера из своего театра.

Актер и каскадер Александр Иншаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о борьбе за актера Сергея Безрукова с режиссером Олегом Табаковым.

«Было такое время тяжелое, страшное, грязное. Но за свои слова люди отвечали. Я это видел и наблюдал. Помню, как у меня в голове родилась история в пятнадцати сериях, которая в итоге вылилась в сериал «Бригада». Я нашел молодого режиссера Алексея Сидорова. Все ребята из фильма стали в хорошем смысле слова звездами после выхода картины на экраны». Александр Иншаков

Как отметил Иншаков, в картине была задействована только уже одна состоявшаяся звезда. Это актер Сергей Безруков, сыгравший Сашу Белого.

«Он снимался до этого у меня в «Крестоносце». Играл молодого каскадера. Я его в те годы выкупал у Олега Табакова. Он его так просто не отпускал из своего театра. Безруков был занят у него в спектаклях. Нам приходилось платить за спектакли, которые Сергей пропускал. Кстати, Безруков на съемках моего «Крестоносца» познакомился с будущей женой Ириной», — заметил Александр Иншаков.

Напомним, что сериал «Бригада» с Сергеем Безруковым в главной роли произвел эффект разорвавшейся бомбы в начале двухтысячных годов. Криминальная драма о четырех друзья считается настоящей классикой российского кино.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.