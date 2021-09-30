«Еще не вечер»: 74-летний Александр Иншаков высказался об отсутствии детей в своей жизни

Жена актера и каскадера моложе его на 17 лет, но потомством они так и не обзавелись.

Актер и каскадер, 74-летний Александр Иншаков, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своей жене Марине Терентьевой.

«Я даже не помню, где мы с Мариной познакомились. Я ее с сестрой однажды позвал на съемки картины «Сердце врага». Они приехали. Во время съемок вдруг раздался крик: «Кто этих дур пустил?» Я повернулся, а Марина с сестрой собирают ромашки. Прямо на камеру. Им было неинтересно, что происходит на съемочной площадке. Им цветочки были интереснее». Александр Иншаков

Как отметил актер, однажды он просто почувствовал, что у него рядом надежный человек, несмотря на разницу в возрасте в 17 лет.

«Мы вместе уже 30 лет. Я не знаю, как она меня вытерпела. К сожалению, у нас нет детей, но еще не вечер», — заметил каскадер.

Напомним, что у Александр Иншаков женат на флористе по образованию Марине Терентьевой. Она на 17 лет моложе мужа.

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