«Уже не до стеснения»: певица Слава блеснула розовыми трусиками, игриво прикрыв их руками

Певица Слава любит шокировать своих поклонников провокационными кадрами. Накануне артистка позировала в нижнем белье, засветив свои роскошные формы, в гримерке.

В своем инстаграме Слава объяснила, что именно так происходит быстрая смена образов во время концерта.

«А вот так проходит подготовка к концерту. Колю уже ни чем не удивить. Быстрая смена образов за насколько секунд, чтобы успеть, тут уже не до стеснения! А сколько было конфузов, мама родная», — написала Слава.

Напомним, в этом году Слава отметила свое 41-летие. Она живет с бизнесменом Анатолием Данилицким и воспитывает двух детей. Старшая дочь, 22-летняя Александра недавно начала сольную карьеру, а младшей Антонине всего девять лет.

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