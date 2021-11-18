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Певица Слава даст ностальгический концерт перед большим юбилеем

Звезда готовится отметить 20 лет творческой деятельности.

Певица Слава даст ностальгический концерт перед большим юбилеем
Певица Слава снова пройдется по проверенным хитам. Фото: из личного архива звезды.

26 ноября певица Слава выступит в концертном зале Vegas City Hall со своей программой «Без тебя меня нет». В преддверии 20-летия творческой деятельности и премьер новых песен артистка еще раз исполнит самые громкие хиты, ставшие уже народными.

«Творчество — это постоянное движение вперед, — рассуждает Слава. — В 2022 году я готовлю большое концертное шоу в честь юбилея творческой деятельности: активно подбираю новые песни, думаю, чем порадовать поклонников, размышляю о том, что хотела бы им сказать, чем поделиться… Но будущего без прошлого не существует, поэтому я решила дать большой ностальгический концерт в уходящем году и еще раз с благодарностью вспомнить и пережить все, что случалось в моей творческой, да и не только творческой жизни».

В названии программы заключен глубокий смысл: артиста без зрителя не существует. И Слава решила еще раз подчеркнуть важность этой связи.

По словам певицы, несмотря на 20-летний опыт, она все равно волнуется каждый раз перед выходом на сцену. Каждому своему зрителю она хочет сказать: «Без тебя меня нет». И горячо поблагодарить за возможность продолжать заниматься творчеством.

Начало концерта — в 20:00.

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