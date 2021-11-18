Певица Слава даст ностальгический концерт перед большим юбилеем

26 ноября певица Слава выступит в концертном зале Vegas City Hall со своей программой «Без тебя меня нет». В преддверии 20-летия творческой деятельности и премьер новых песен артистка еще раз исполнит самые громкие хиты, ставшие уже народными.

«Творчество — это постоянное движение вперед, — рассуждает Слава. — В 2022 году я готовлю большое концертное шоу в честь юбилея творческой деятельности: активно подбираю новые песни, думаю, чем порадовать поклонников, размышляю о том, что хотела бы им сказать, чем поделиться… Но будущего без прошлого не существует, поэтому я решила дать большой ностальгический концерт в уходящем году и еще раз с благодарностью вспомнить и пережить все, что случалось в моей творческой, да и не только творческой жизни».

В названии программы заключен глубокий смысл: артиста без зрителя не существует. И Слава решила еще раз подчеркнуть важность этой связи.

По словам певицы, несмотря на 20-летний опыт, она все равно волнуется каждый раз перед выходом на сцену. Каждому своему зрителю она хочет сказать: «Без тебя меня нет». И горячо поблагодарить за возможность продолжать заниматься творчеством.

Начало концерта — в 20:00.

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