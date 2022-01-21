«Такие обе сонные»: жена Виторгана Млодик поделилась нежным кадром, на котором предстала с дочкой спросонья

Ирина Млодик показала, как выглядит по утрам, когда еще даже не встала с кровати.

Жена известного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик решилась на честное фото в микроблоге. Она показала, как выглядит по утрам, когда еще находится в своей постели.

Ранним утром к маме поздороваться и пообниматься пришла старшая дочка Виторгана и Млодик, трехлетняя Этель. Ирина Млодик взяла в руку камеру и сделала селфи с малышкой.

«Всем доброго утра! Сегодня день объятий! Давайте обниматься каждый день!» — призвала Ирина Млодик подписчиков под фото.

В кадре Этель зажмурила глазки — так малыши обычно делают вид, что спят.

Подписчики Ирины Млодик пришли в умиление от трогательного фото малышки с мамой.

«Сладкие. Кларочка очень похожа на Иришу», «Какие родные и сладкие наши детки», «Кларочка — сладкая мамина доча, обниматься каждый день, целоваться, нежиться», «Прекрасное фото, наполненное добротой и нежностью. Хорошего дня, Ирина, вашей семье и хорошего настроения», «Такие обе сонные», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.