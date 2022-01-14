«Наши дети будут всегда вместе»: жена Виторгана в норковой шубке цвета топленого молока пришла на могилу Грачевского

Эммануил Виторган и Ирина Млодик побывали на открытии памятника Борису Грачевскому.

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган были дружны с ныне покойным Борисом Грачевским.

Млодик и Виторган были гостями на свадьбе Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской.

14 января, в день первой годовщины смерти Бориса Грачевского, Ирина Млодик и Эммануил Виторган пришли на Троекуровское кладбище, чтобы почтить его память.

Звездная пара приняла участие в церемонии открытия памятника Борису Грачевскому на его могиле.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган рассказали, что их дочери Этель и Клара дружат с маленьким сыном Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской, Филиппом.

«Про судьбу «Ералаша» мы не знаем. Но ясно одно — эту память надо сохранить. Наши маленькие дети будут общаться, будут всегда вместе», — сказали Млодик и Виторган.

Для посещения кладбища Ирина Млодик облачилась в шубку из стриженой норки оттенка топленого молока.

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