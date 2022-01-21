Том Круз все-таки отправится в космос вслед за Юлией Пересильд

Ради съемок блокбастера с участием Тома Круза на космической станции будет построена киностудия.

Актер Том Круз тоже снимется в космосе, как и российская актриса Юлия Пересильд.

Только для него, как сообщается, на станции будет построена целая киностудия, где можно будет снимать не только фильмы, но и ток-шоу.

С сенсационным заявлением выступила компания Space Entertainment Enterprise (SEE), которая продюсирует фильм с Томом Крузом в космосе. Киностудия и спортивная арена будут построены к концу 2024 года, сообщается в пресс-релизе SEE.

«Благодаря тому что Axiom Space построит этот революционный объект, SEE-1 станет первым и очень качественным космическим сооружением, позволяющим расширить глобальную индустрию развлечений общей стоимостью $2 триллиона до низкой околоземной орбиты», — отметили учредители SEE Елена и Дмитрий Лесневские.

Стоит напомнить, что планы об отправке в космос актеров, включая Тома Круза, для снятия фильма озвучивались еще осенью 2020 года, но затем полет был отложен из-за трудностей с бюджетом.

Зато в октябре этого года на МКС побывала съемочная группа из России с Климом Шипенко и Юлией Пересильд. На орбите они сняли несколько сцен для фильма «Вызов».

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