Молчание — золото: эксперты выяснили, сколько зарабатывает Том Круз за одно слово в фильме

Пока весь мир находится в самоизоляции, журналисты занимаются интересными подсчетами. Так, эксперты издания CinemaBlend выяснили, сколько денег в среднем зарабатывают звезды Голливуда всего за одно слово в кадре.

Самым богатым оказался нестареющий красавчик Том Круз, одно его слово в фильме стоит порядка 7 000 долларов. У Курта Рассела ценник поскромнее — всего около 5600 долларов за слово. У Джонни Деппа и того меньше — 4800 долларов за слово в кадре.

При этом Том Круз получает около 200 тысяч долларов за каждые 10 секунд, которые его герой находится в кадре. Разумеется, подсчеты усредненные и основаны на всех фильмах, в которых снимался актер.

Напомним, в конце прошлого года эксперты также вычислили звезд Голливуда с самыми высокими гонорарами. Первое место досталось Киану Ривзу, серебро забрал Брюс Уиллис, а на третьей строчке оказался уже упомянутый выше Том Круз.