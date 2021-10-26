Как девочка из Пскова Юлия Пересильд стала первой актрисой-космонавтом: головокружительная карьера, тайный роман и личная жизнь

В этом году актрисе исполнилось 37 лет, а недавно она вернулась из космоса.

Количество почитателей таланта Юлии Пересильд, несомненно, выросло в связи с последними событиями. В начале октября актриса полетела в космос. А месяцем ранее, 5 сентября, отметила свой 37-й день рождения.

Во время запуска ракеты за нее переживали многие. Коллеги по цеху – Кристина Асмус, Александр Петров, Стася Милославская и другие – нашли время в своем графике и прилетели на Байконур. Перед стартом сама Алла Пугачева записала видеообращение, в котором пожелала Юлии отличного полета.

А в полдень 5 октября миллионы зрителей с замиранием сердца наблюдали за стартом космического корабля в прямом эфире Первого канала. Кто же эта хрупкая девушка, которой доверили такой важный шаг – первый полет актрисы на МКС?

Юлия Пересильд: детство, родители, национальность

В 1984 году в провинциальном Пскове в семье воспитателя и иконописца родилась дочь. Тогда никто и предположить не мог, что спустя почти 20 лет Юлия Пересильд покорит Москву.

А девочка с ранних лет мечтала о сцене. Причем, мечты подкрепляла действиями – пела, участвовала в конкурсах самодеятельности, даже в популярной в те годы среди ее ровесников «Утренней звезде». Тогда ей было всего 11 лет.

В начале 90-х Юлия Пересильд осталась без отца. Как и многие другие после развала СССР, он решил заняться бизнесом. Торговал джинсами, популярными в то время «варенками». Но все закончилось трагически.

В свой день рождения будущая актриса ждала папу дома, чтобы лично услышать поздравления, но не дождалась. Когда мама Юлии обзвонила больницы и морги, то узнала страшную весть. Сергей Пересильд был найден с черепно-мозговой травмой.

Юлия осталась с мамой и даже лишилась всего имущества. Однажды они пришли в квартиру, которую «вынесли». Разбираться в этой истории никто не стал, маме Пересильд якобы угрожали и дали понять, чтобы она не вникала в подробности произошедшего.

В память об отце осталась только звучная и необычная фамилия. Она имеет эстонские корни. В 40-х годах предки Юлии по отцовской линии переехали из Эстонии в Псковскую область.

Несмотря на все потрясения, она шла к своей цели медленными, но верными шагами. Уже в возрасте 14 лет Юлия начала подрабатывать официанткой и даже пела в ресторанах, тайком от мамы, конечно же. Старалась помогать ей и бабушке.

Сразу после окончания школы, в 2001-м, решила ехать в Москву, чтобы исполнить свою самую заветную мечту. Однако первый блин оказался комом. Вступительные экзамены в театральное Пересильд провалила. Константин Райкин тогда не разглядел в блондинке таланта.

Она решила вернуться в родной город и чтобы не терять зря целый год, поступила в Псковский государственный педагогический институт. Закончив первый курс, Юлия решила снова попробовать покорить столицу.

На этот раз успех был на ее стороне. В ГИТИСе ей предложили обучение сразу на двух факультетах – актерском и режиссерском. Решила, что будет учиться у Олега Кудряшова.

Юлия Пересильд: начало карьеры, театр

Карьеру актрисы Юлия Пересильд начала будучи первокурсницей. Ее пригласили в Театр на Малой Бронной. После того, как она зарекомендовала себя в постановке «Figaro. События одного дня», ее захотели видеть как приглашенную актрису в Театре наций.

Девушка не раз признавалась, что сцену она любит больше, чем съемочные площадки. Однако именно кино принесло ей большую популярность. Хотя театральных работ и наград в копилке актрисы – множество. Так, постановка «Киллер Джо» с ее участием стала лауреатом независимой премии «Звезда театрала».

Кроме того, она была номинирована на «Хрустальный Турандот» в категории «Лучшая женская роль» за игру в спектакле «Варшавская мелодия». За последние несколько лет в списке ее работ значатся спектакли — «Шведская спичка», «Киллер Джо», сказка «СтихоВаренье», комедия «Бриллиантовая рука» и «Гражданин Р. Ф.». А в этом году репертуар пополнила постановка «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра» и драма «Грозагроза».

Юлия Пересильд: кино, роли, премии

В 2014-м году внимание миллионов телезрителей приковал детективный сериал «Палач». Триллер стал продолжением теленовеллы о следователе Черкасове, которого сыграл Андрей Смоляков. В этой картине Пересильд перевоплотилась в роль лже-Нины Кривовяз, великолепно передав эмоции женщины, некогда бывшей в плену у фашистов.

Однако по мнению кинокритиков, свой талант Юлия по-настоящему открыла несколькими годами ранее. В 2008-м она сыграла главную героиню в картине о чеченской войне «Пленный». В последующие несколько лет Пересильд снялась в десятках фильмов. А за роль в драме «Край» ее номинировали сразу на премии «Золотой орел» и «Белый слон».

Особенным пунктом в фильмографии артистки значится военный фильм «В тумане» (2012 год). Картина получила приз ФИПРЕССИ (Международная организация, объединяющая кинокритиков и киноведов, – Прим.авт.) на Каннском фестивале. В этом же году Пересильд наградили президентской премией «За вклад в развитие российского киноискусства».

Юлия Пересильд: лучшие работы, сколько зарабатывает

Значимым стал и 2015-й. В этом году на экраны вышли сразу две нашумевшие картины – «Битва за Севастополь» и «Людмила Гурченко».

Фильм «Битва за Севастополь» основан на реальных событиях. Некоторые факты сценаристы картины взяли из биографии женщины-снайпера Людмилы Павличенко, которую и сыграла Пересильд. Работа над фильмом была начата еще в 2012-м, а премьера состоялась весной 2015-го.

По итогам года фильм был номинирован на несколько категорий XIV кинопремии «Золотой орел». Лауреатами стали Юлия Пересильд, как исполнительница лучшей женской роли в кино, и Юрий Король был признан лучшим оператором-постановщиком. Кроме того, Юлия получила премию за лучший женский кинообраз года по версии российского издания журнала The Hollywood Reporter.

Отметили актрису и на 5-м Пекинском кинофестивале – Пересильд получила статуэтку за лучшую женскую роль. Ну, а самое, пожалуй, главное, за фильм «Битва за Севастополь» Пересильд получила премию Правительства Российской Федерации. К слову, сама актриса считает эту картину главной в своей карьере.

Людмилу Гурченко в одноименном 16-серийном сериале изначально должна была сыграть Нонна Гришаева. Однако позже стало известно, что на эту роль утверждена Юлия Пересильд. Подготовку к роли Юлия начала за два месяца – она активно занималась с хореографом, так как в сериале было много музыкальных сцен.

По итогам 2015-го зрители внесли «Людмилу Гурченко» в десятку лучших картин года. Кинокритики отмечали, что Пересильд удалось передать атмосферу и настроение эпохи, несмотря на то, что она не совсем похожа на саму Гурченко.

В конце 2016-го на экраны вышел сериал «Таинственная страсть» по последнему роману Василия Аксенова. Внимательный зритель разглядел в персонажах представителей советской культурной эпохи 1960-х: Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину и самого Аксенова. Юлия оказалась очень похожа внешне Майю Кармен – возлюбленную писателя. В сериале она играла Ралиссу Кочевую.

В 2018-м году Пересильд стала заслуженной артисткой России.

Открытой информации о заработках Юлии Пересильд нет. Однако известно, что диапазон гонораров зависит от ролей – главных или второстепенных, бюджета фильма или сериала. Так, например, за один съемочный день актер или актриса высшей категории может получить до 450 тысяч рублей.

Юлия Пересильд: слухи о романах

Много лет личная жизнь Юлии была окутана тайной. Актриса воспитывает двух дочек и уже давно перестала скрывать отношения с режиссером Алексеем Учителем, который старше ее на 33 года. Однажды Юлия отметила, что об этом романе знали те, кто должен был знать. А на публику она все подробности не выносила.

С Учителем она познакомилась в 2008-м на съемках фильма «Пленный». Кстати, Алексей Учитель до сих пор состоит в официальном браке с Кирой Саксаганской. У них есть взрослый сын и общий бизнес.

Еще один громкий «роман» приписали Пересильд в 2015-м. После съемок «Битвы за Севастополь» актрису заподозрили в связи с актером Евгением Цыгановым. К тому моменту он был женат, воспитывал шестерых детей и готовился стать отцом в седьмой раз. А когда в прессе появилась информация о том, что Цыганов развелся, Пересильд окрестили разлучницей.

«Ну, что за глупость», — прокомментировала однажды Пересильд слухи о романе с Цыгановым.

Как оказалось, Цыганов и правда закрутил роман, но только с другой Юлией – Снигирь, которая впоследствии родила ему сына Федора и стала законной женой.

Евгений Миронов – худрук Театра наций – также «значился» в списке поклонников Пересильд. Вместе они были задействованы в нескольких постановках. А еще Юлию периодически «сватали» к Владимиру Машкову (Это случилось после выхода фильма «Край», в котором пара убедительно сыграла постельные сцены, — Прим.авт.), Дмитрию Хрусталеву и другим известным в мире шоу-бизнеса мужчинам.

«Свадебное платье вовсе не моя мечта. И я не собираюсь ни перед кем отчитываться, от кого родила, почему именно от этого мужчины или почему мы не выходим вместе на звездные дорожки. Единственный человек, с которым я веду самый честный и жесткий разговор, — это я сама. Но уж поверьте, сама с собой я как-нибудь договорюсь», — заявила однажды Пересильд в интервью 7Дней.

Юлия Пересильд: отношения и дети

Актриса воспитывает двух дочек – Аню она родила в 2009-м, а Машу – в 2013-м. Как отмечалось ранее, их отцом является Алексей Учитель, но девочки носят фамилию мамы. Однажды Юлия призналась, что обещала своему дедушке продолжить род Пересильд. Учитель же публично стал называть дочек родными лишь четыре года назад.

«Живем мы хорошо, друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Леша, сыновья Леши – мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья», — цитирует Пересильд Рsychologies.ru.

В начале лета стало известно, что пара рассталась. Но на общении отца с дочками это никак не повлияло. К слову, младшая Маша уже успела сняться в кино. Ее кинодебютом стал фильм папы – «Цой».

Возможно, она пойдет по стопам звездной мамы и тоже станет актрисой. А вот старшая Аня занимается вокалом и бальными танцами. Юля души не чает в своих девочках и старается дать им все самое лучшее.

Юлия Пересильд: полет в космос

Новость, которая буквально потрясла мир – впервые в истории на орбите будут снимать фильм, имела эффект бомбы. Кто-то от души радовался за Юлию Пересильд и Клима Шипенко, которые 5 октября отправились в космос. Другие до сих пор не верят, что актриса и режиссер действительно 12 суток пробыли на МКС.

Кроме того, нашлось немало скептиков, считающих, что потраченные два миллиарда рублей на полет киноэкипажа можно было с успехом освоить в других сферах. Как бы там ни было, старт съемкам фильма под рабочим названием «Вызов» был дан. И дан успешно.

К полету на МКС Пересильд и Шипенко готовились почти четыре месяца. Климу даже пришлось сбросить лишние десять килограммов – по условиям полета, вес космонавта не должен был превышать 95 кг. У актрисы с этим проблем не было. Вес Юлии Пересильд — 56 кг, а рост — 168 см.

За эти месяцы у них было все по-настоящему: центрифуга, невероятные нагрузки, обучение и новые испытания. Еще одно случилось уже после старта ракеты с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-19», в котором были Пересильд, Шипенко и герой России Антон Шкаплеров не смог автоматически состыковаться с МКС. Примерно на десять минут у них прервалась связь с Землей. Страшно подумать, что тогда пережили родные и близкие всей команды.

«Я посмотрела на Клима. И очень долго буду помнить тот взгляд. Ни слова не сказали друг другу. А потом я вдруг произнесла: «Антон, я готова приступить к расчетам». Каким расчетам? Что я готова была считать? Не знаю», — сказала Пересильд в программе «Вечерний Ургант».

Спустя 12 суток Юлия и Клим успешно вернулись на Землю. Работа над картиной о враче-кардиохирурге Жене, которая экстренно была доставлена на МКС для проведения операции одному из космонавтов, будет продолжаться до конца 2022 года. Остальные подробности пока хранят в секрете.

После полета Юля еще долго будет делиться своими эмоциями от работы на МКС.

«На МКС есть такая традиция – летать друг к другу на ужин каждую неделю. Было здорово. Очень смешно и трогательно. В гости все приходят со своим. Берут мешок, укладывают консервы, заранее греют, летим туда. Банка летит по кругу, все ложечкой пробуют. Мы со всеми познакомились, им было интересно общаться с нами. Безо всякой подоплеки. МКС – это такая большая космическая семья. Вне зависимости от наций», — рассказала актриса на пресс-конференции.

Юлия Пересильд: горячие фото

Еще одна страсть Пересильд, кроме работы на съемочной площадке, — фотография. Актриса обожает принимать участие в фотосессиях, причем, зачастую провокационных.

Смелые образы в нижнем белье, а то и вовсе без него – не редкость в жизни Юлии. Да что уж там фотосессии, на красной дорожке «Кинотавра» актриса может появиться в полупрозрачном платье без белья.

Юлия Пересильд: планы на будущее

Помимо «Вызова», на 2022-й год запланирована премьера фильма режиссера Оксаны Бычковой «Джонджоли». Он стал участником индустриальной программы WIP Europa международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2021 года, а также претендует на награду Europa Industria Award.

Съемки проходили в Грузии, а Пересильд сыграла главную роль. Ее напарником на площадке вновь стал Евгений Цыганов.

Кроме съемок в кино Пересильд занимается благотворительностью. Она руководит фондом «Галчонок», который помогает детям и подросткам с органическими поражениями центральной нервной системы.

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