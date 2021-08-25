Прилетит вдруг волшебник: Том Круз приземлился на вертолете на заднем дворе обычной семьи

Звезда боевиков, которому срочно нужно было где-то сесть, сфотографировался с пришедшими ему на помощь британцами и прокатил их детей на «вертушке».

На днях рядовой британской семье из Уорикшира неожиданно повезло. На связь с хозяйкой частного дома Элисон Уэбб вдруг вышел пилот пролетающего мимо вертолета, он сказал, что ближайший аэропорт Ковентри закрыт, а «вертушке» надо срочно где-то сесть. Летчик попросил разрешения приземлиться на задний двор женщины и отметил, что на борту находится некая VIP-персона, которая опаздывает на важную встречу.

Женщина рассказала каналу BBC, что разрешила посадку, так как подумала, что ее детям будет интересно посмотреть на настоящий вертолет вблизи. Каково же было ее удивление, когда из приземлившегося аппарата вышел голливудский актер Том Круз.

«Он остановился поболтать с детьми, а затем подошел к нам, толкнул локтем и сказал: «Большое спасибо», — говорит Элисон. — Это было сюрреалистично, я до сих пор не могу поверить, что это произошло».

В благодарность за помощью звезда боевиков сфотографировался со всей семьей и попросил своего пилота прокатить детишек по небу. Вертолет, конечно, был не голубой, но Том оказался еще тем волшебником.

Напомним, что Круз находится в Великобритании, так как продолжает снимать там свой новый фильм «Миссия невыполнима — 7».

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