«Вызывайте санитаров»: Айза сменила не только фамилию, но и имя после женитьбы Гуфа

Изначально Айза Довлатова хотела вернуть себе прежнюю фамилию, но потом решила пофантазировать.

Блогер Айза, известная также как бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Довлатова), назвала свою новую фамилию. Напомним, экс-возлюбленная музыканта решила ее поменять из-за того, что музыкант женился второй раз. И она, по ее словам, не захотела «делить ее с фриками».

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Изначально звезда Сети собиралась вернуться к своей первоначальной фамилии (Анохина), которая досталась ей от второго бывшего мужа, Дмитрия Анохина. Но потом решила пофантазировать и поставила в документе выдуманную, из двух букв — Ай.

Как оказалось, Айза сменила не только фамилию, но и имя, теперь ее официально зовут Айзой-Лилуной. Отчество блогер оставила прежнее — Хамзатовна. Свидетельство о перемене имени экс-жена Гуфа обнародовала в личном блоге.

«Вызывайте санитаров», «Ничего не понятно. Но очень интересно», «Я что-то запуталась в именах-фамилиях», «Потом по настроению можно сменить на «Ух», — прокомментировали пост Айзы ее подписчики.

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